La provola si scioglie e lega tutti i sapori per un risultato unico

La pasta con le patate e la provola è un primo piatto perfetto per il freddo invernale. Non è una pastasciutta e non è una minestra. Soltanto la creatività della cucina napoletana poteva inventare un ibrido così squisito e particolare. Piatto tradizionale della cucina napoletana “povera”, nella versione più moderna prevede l’aggiunta di provola affumicata e qualche cubetto di pancetta tesa. Grazie alla provola il piatto diventerà morbido e cremoso. La provola in cottura si andrà sciogliendo e farà amalgamare tutti gli ingredienti.

Ecco gli ingredienti per questa pasta dal sapore unico: 250 gr di pasta corta, 3 patate, 1/2 cipolla, 5 pomodorini, 250 gr di provola affumicata, sedano, carota, cipollotto fresco, aglio, 1 spicchio rosmarino 1 rametto, pancetta tesa 1 fetta , un po’ di parmigiano e la sua crosta, 20 gr di parmigiano, basilico, sale, olio evo.

Per preparare questa pietanza unica seguite queste regole. Pelate le patate e tagliatele a dadini, affettate la cipolla a velo, tritate il basilico e lavate i pomodorini. Tagliate la pancetta a cubetti. Fate imbiondire la cipolla in un’ampia padella con un filo d’olio. Aggiungete aglio, pancetta e fate insaporire il tutto. Dopo, aggiungete le patate, il basilico e i pomodorini tagliati a metà, e fate insaporire per un paio di minuti. Aggiungete il sale e ricoprite con l’acqua, quindi fate cuocere il tutto per una ventina di minuti. Quando le patate sono cotte, allungate di abbastanza acqua da permettere poi la cottura della pasta. Quando ricomincia a bollire, calate la pasta e portate a cottura. A cottura ultimata, spegnete il fuoco e aggiungete il parmigiano grattugiato e la provola a cubetti.