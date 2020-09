Carbonara più Amatriciana, ecco i trucchi per la pasta per fegati coraggiosi

Prendete gli ingredienti della pasta alla carbonara, sommate quel che serve per l’amatriciana e unite un po’ di salsiccia soffritta. Questa la regola per un primo piatto alla “zozzona”.

Si chiama proprio così la pasta romanesca in grado di unire i fan della carbonara e quelli dell’amatriciana.

Bomba calorica e di sapori, la pasta alla zozzona va maneggiata con cura. Non solo perchè è difficile raggiungere un equilibrio di sapori, ma anche per l’esagerato apporto di calorie e grassi.

Ecco gli ingredienti per la “zozzona” a regola d’arte: 320 gr di rigatoni, 200 gr di guanciale, 250 gr di salsiccia, 450 gr di pomodorini, 100 gr di pecorino, 4 tuorli d’uovo, olio di oliva extravergine, sale e pepe.

Per iniziare la preparazione della pasta alla zozzona, si comincia dalla salsiccia. Levate il budello e sbriciolatela e fatela cuocere in una padella con un po’ di olio. Poi si passa al guanciale, da tagliare a striscioline e aggiungere alla salsiccia. Fate dorare il guanciale e lasciate sciogliere il suo grasso per almeno 10-15 minuti. A questo punto unite anche i pomodorini e cuocete per un’altra decina di minuti, a fuoco medio basso, mescolando di tanto in tanto. Nel frattempo preparate il “pastello” con i tuorli dell’uovo e il pecorino. Una volta che avete cotto la pasta, aggiungete il condimento. Prima inserite pomodorini, salsiccia e guanciale e poi unite anche la crema di tuorli e un po’ di acqua di cottura per aiutarvi ad amalgamare meglio. Aggiustate di sale e di pepe.