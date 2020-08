Secondo il re dei pasticcieri è il dolce italiano per eccellenza

Il tiramisù si può definire il dolce italiano per eccellenza, perchè in fondo è l’unico dolce al caffè di grande successo mondiale”.Parola di Iginio Massari, il maestro pasticciere più famoso del mondo. Quella del tiramisù è una tradizione centenaria, che arriva in pasticceria dopo secoli di preparazioni casalinghe.

Il tiramisù è un dolce complicatissimo da realizzare. La ricetta originale prevede la preparazione dei biscotti savoiardi fatti in casa. Ma accontentiamoci della fragranza dei biscotti fatti ogni giorno dai nostri fornai. Il segreto di un tiramisù alla maniera del maestro Massari è ottenere una crema liscia, spumosa, dalla consistenza leggera intervallando soffici strati dei deliziosi savoiardi con una crema che deve sembrare una “nuvola di dolcezza”.

Ecco gli ingredienti per il tiramisù. Per guarnire i savoiardi (che abbiamo già comprato) servono zucchero a velo, zucchero e un baccello di vaniglia. Per la crema pasticcera sono necessari cento grammi di tuorlo d’uovo, centro grammi di zucchero, un baccello di vaniglia, 25 grammi di amido di mais, 250 grammi di latte e della scorza di limone. Per la crema tiramisù servono 400 grammi di mascarpone e altrettanti di panna fresca liquida, 6 grammi di gelatina in polvere, 30 grammi di liquore marsala e 30 grammi di acqua bollente. Per la bagna al caffè, utilizzate acqua, zucchero e caffè in proporzioni uguali.

Come prima cosa preparate il caffè espresso. Quando è ancora caldo, aggiungete 40 grammi di zucchero e 10 grammi di cacao amaro. Lasciate raffreddare. Nel frattempo dedicatevi alla crema al mascarpone. Sbattete i tuorli (in questa ricetta non è previsto l’uso degli albumi, che sono sostituiti da panna montata) con il mascarpone, aiutandovi con le fruste elettriche. Sempre lavorando il composto con le fruste aggiungete la panna liquida. Unite poi lo zucchero restante e il marsala e infine la panna montata in due volte, mescolando delicatamente in modo che il composto non si smonti.

Ora che tutte le preparazioni sono pronte, non resta che assemblare il tiramisù. In una teglia o in un piatto da portata, stendete un velo di crema al mascarpone. Inzuppate quindi i savoiardi nella bagna e formate un primo strato che andrete a coprire con circa metà crema. Formate un secondo strato di savoiardi inzuppati e completate con la crema rimasta. Spolverizzate con il cacao amaro e lasciate in frigorifero almeno un paio di ore prima di servirlo.