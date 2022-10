Halloween e le sue tortine, piccoli scrigni soffici alla zucca e ricoperti di cioccolata

28/10/2022

Halloween fa ormai parte delle nostre abitudini. E’ ormai impossibile ormai negare ai bambini la tradizione del “Dolcetto o scherzetto”. Festa di origine sassone, Halloween porta con sè tutta una serie di ricette tipiche di quel mondo. Ricette che, con un pizzico di fantasia e pazienza, possiamo replicare facilmente davanti ai nostri fornelli. E fare felici i nostri bambini. Per la notte degli Spiriti non possono mancare i dolci. Invece di spendere una fortuna con cibi industriali, facciamo almeno in modo che i dolcetti della festa siano sani e nutrienti. Partendo proprio dall’elemento simbolo di questa ricorrenza: la zucca.

Cupcake di Halloween, la zucca incontra il cioccolato

Prendendo spunto dalle tradizione gastronomica americana, proviamo a realizzare dei cupcake alla zucca . Ovviamente queste tortine vanno rese più golose con una ganache di cioccolato. Alla fine, per completare questa piccola opera d’arte, basterà la granella di nocciola da spolverare sopra alla fine della cottura. Un suggerimento: preparateli a casa con i vostri bambini, sarà un momento dolce per unire tutta la famiglia.

Gli ingredienti per le tortine di Halloween

250 g Purea di zucca,

140 g Burro morbido,

180 g Zucchero di canna,

1 Uovo,

200 g Farina,

1 cucchiaino di lievito per dolci,

noce moscata,

1 cucchiaino raso di cannella,

1 pizzico Sale,

300 ml Panna fresca liquida,

200 g Cioccolato fondente,

1 manciata Nocciole già tostate.

Ecco come preparare le tortine

Preparare i cupcake di Halloween non è semplicissimo. Primo passo è trasformare la zucca in polpa. La zucca va tagliata a metà e cotta in forno statico per un’ora a 2oo gradi. Quando la zucca è pronta va lasciata intiepidire, poi vanno tolti semi e i filamenti. A questo punto la polpa di zucca è pronta per essere frullata e diventare purea.

Ora ci occupiamo dell’impasto. Con l’aiuto della planetaria (o dello sbattitore) montate il burro morbido assieme alle spezie , lo zucchero di canna e il pizzico di sale. Il composto deve risultare molto chiaro e spumoso. Quando avrete ottenuto quel risultato, aggiungete la purea di zucca e continuate a montare per circa 5 o 6 minuti. Alla fine unite l’uovo, a temperatura ambiente come tutti gli altri ingredienti, e terminate di montare ancora per 3 minuti circa.

Incorporate alla fine le polveri (lievito e farina mescolati assieme) setacciate. Prendete una sac a poche o uno spallinatore per gelati e riempite i pirottini di misura media fino ad arrivare a circa 3/4 abbondanti della loro capienza, anche perché non lieviteranno abbondantemente.

A questo punto vanno cotti questi muffin.Per circa 20 minuti a 200° modalità statica. Una volta sfornati lasciateli raffreddare e copriteli con un panno in modo tale che non perdano l’umidità e si mantengano morbidi.

Con i muffin pronti, il più è fatto. Si deve preparare la ganache: scaldate la panna fino a farle sfiorare il bollore e successivamente unite il cioccolato spezzettato,a fiamma spenta. Mescolate per far sciogliere il cioccolato e poi versate il composto omogeneo in una ciotola. Fatelo raffreddare in frigorifero.

Quando sarà fredd, con uno sbattitore elettrico montatelo per circa 1 minuto. Cambierà colore e avrà consistenza spumosa e areata. Riempite una sac a poche munito di beccuccio a stella grande con il composto di cioccolato e decorate i cupcake formando un goloso ciuffo sulla superficie con la ganache montata. Guarnite con una granella, ottenuta da un trito grossolano di nocciole già tostate.