Da Masterchef alla tavola di casa nostra

Il tuorlo d’uovo marinato è una delle più celebri ricette dello chef Cracco. Gli ingredienti sono davvero pochi e la preparazione potrebbe sembrare semplice. Ma questo antipasto gourmet richiede pazienza e precisione. Alla fine si otterrà un tuorlo d’uovo da utilizzare come antipasto. Se siete curiosi, lasciatelo riposare per circa 15 giorni ed avrete un tuorlo che può essere grattugiato e usato per insaporire.

Nonostante gli ingredienti semplici, si tratta di una cucina raffinata, quella che solo un ristorante stellato può offrire. Una volta pronto, il tuorlo può essere servito a piacere con asparagi bianchi e mandorle o con una fonduta di parmigiano.

Ecco gli ingredienti necessari: 1 kg di sale grosso, 250 gr di zucchero, 500 gr di purea di fagioli secchi, 4 tuorli.

Mescolare all’interno di una ciotola il sale, lo zucchero e la purea di fagioli fino ad ottenere una crema omogenea.

Predisporre sul piano di lavoro degli stampini di alluminio monoporzione quindi adagiare sul fondo uno strato di crema.

Sgusciarvi all’interno, con delicatezza, il solo tuorlo, quindi coprirlo con altro composto.

Fare riposare i tuorli per almeno 4 ore. Trascorso tale lasso di tempo prelevarli delicatamente, sciacquarli con dell’acqua e servirli.