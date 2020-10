La ricetta prevede l'utilizzo di peperoncini verdi e piccanti

Uova, patate, peperoncini verdi piccanti e pomodoro: ecco gli ingredienti base per un brunch rapido e gustoso in stile afgano. La ricetta è semplicissima da fare ma il risultato è una singolare esplosione di gusto.

Per realizzare questa pietanza “internazionale” servono pochi ingredienti di uso comune. Il piatto è anche economico e alla portata di tutti.

Ecco gli ingredienti per le uova all’afgana: uova 4, cipolla 100 gr, patate 1 kg, pomodori tritati 500 gr, olio extravergine d’oliva q.b., concentrato di pomodoro 1 cucchiaio, sale, pepe nero, prezzemolo 1 ciuffo, peperoncini verdi 2.

L’esecuzione della ricetta è semplice. Mettete un po’ di olio a scaldare in una casseruola. Tagliate le patate sbucciate a dadini. Fatele rosolare in padella.Nel frattempo tagliate anche la cipolla in maniera non troppo fine e mettetela da parte. Tagliate a cubetti anche i pomodori. Trascorsi 10 minuti le patate avranno fatto una bella crosticina, quindi si può procedere con la ricetta e si va ad aggiungere la cipolla. Anche questa fatela rosolare con le patate per 3 minuti. Aggiungete poi i pomodori e il concentrato. Mettete un pizzico di sale e un po’ di pepe. Coprite con un coperchio e fate cuocere per 10 minuti al massimo. Scavate un po’ nel sugo facendo degli spazi che conterranno le uova. Versatele e fatele cuocere. Salate leggermente i tuorli. Quando le uova hanno raggiunto la cottura da voi desiderata, spegnete e fuori dal fuoco aggiungete dei peperoncini. Coprite con il coperchio e fate riposare. Aggiungete prima di portare a tavola del prezzemolo tritato fresco.