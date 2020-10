Una ricetta complessa con piccoli tocchi da chef stellato

La vellutata di zucca è un primo piatto gustoso caldo e nutriente. Alla vigilia di Halloween,la zucca diventa la protagonista indiscussa delle nostre tavole.

La zucca è un ortaggio ricco di numerose qualità: poverissima di calorie, ricca di vitamine, di antiossidanti e amminoacidi, calcio e fosforo.

In cucina è versatile e si può usare per primi piatti, contorni, antipasti e perfino dolci. In questa ricetta, la zucca viene valorizzata grazie a ingredienti semplici e generosi, come farina di mandorle e tuorli d’uovo.

Per insaporirla a dovere, vanno usati il succo e la scorza d’arancia. Per dare un tocco di profumo, il tutto va servito con uno spruzzo di cannella e una guarnizione di fettine caramellate di zucca e crostini di pane.

Gli ingredienti per questa zuppa agrodolce sono 50 grammi di zucca mantovana, 50 grammi farina di mandorle, 50 grammi burro, 10 grammi zucchero, 2 arance e 2 tuorli d’uovo, parmigiano, cannella, sale e pepe.

Ecco le indicazioni per preparare la vellutata di zucche. Lava accuratamente la zucca, elimina i semi e ricava dal bordo della zucca qualche fettina sottile con la buccia da tenere da parte. Taglia la polpa a pezzetti, raccoglili in una casseruola e coprili completamente con il brodo caldo, mettili sul fuoco e porta il tutto a ebollizione. Lascia sobbollire per 12-15 minuti, mescolando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno, finché la zucca comincerà a disfarsi. questo punto frulla prima la zucca con un mixer. Poi prendi una ampia padella antiaderente e scalda 30 g di burro. Aggiungi e tosta la farina di mandorle, aggiungi anche la crema di zucca e mescola per ottenere una vellutata di zucca densa e senza grumi.

A questo punto lava le arance e grattugia un cucchiaino della loro scorza. Spremi le arance e aggiungi il succo alla vellutata. Scalda nuovamente la vellutatae, un attimo prima di toglierla dal fuoco, aggiungi i due tuorli e mescola subito energicamente. A questo punto regola di sale e pepe, incorpora anche la scorza d’arancia tenuta da parte e spegni. Prendi una piccola padella antiaderente e sciogli il burro rimasto con 10 g di zucchero e l’aceto. Quando lo zucchero risulterà ambrato, metti a caramellare nella padella le fettine di zucca tenute da parte, per circa 1 minuto. Distribuisci la vellutata ottenuta in 4 piatti fondi, guarniscila con le fettine di zucca caramellate. Spolverizza con un pizzico di cannella e servi la vellutata di zucca accompagnandola con il parmigiano grattugiato e dei crostini di pane.