Un piatto unico che sprigiona i sapori della terra

Il vitello alla zingara è un piatto unico perfette per le serate d’autunno. Nella preparazione di questa pietanza è importante scegliere bene il taglio della carne.

Il tocco di sapore in più sarà dato dal ripieno a base di patate ed erbe aromatiche.

Ecco gli ingredienti. 1 Kg diaframma di vitello, 4 patate rosse di media grandezza, 2 fettine di pane senza crosta, salvia, rosmarino, aglio, olio extravergine di oliva, sale.

Nel video qui di seguito potete seguire le tecniche di cottura del diaframma di vitello.

La nostra ricetta però è più complessa. Ecco spiegata la sua corretta esecuzione.

Lessate a vapore le patate per 40-45. Poi pelatele. Rifilate la carne eliminando le parti di grasso in eccesso e tenetele da parte. Ricavate una tasca: penetrate orizzontalmente con un coltello a lama lunga al centro del pezzo, e tagliate la polpa fino a ottenere una tasca grande quanto tutta la sua superficie. Fondete in un ampio tegame il grasso della carne tenuto da parte con 2 rametti di rosmarino, uno spicchio di aglio con la buccia e qualche foglia di salvia. Rosolatevi la carne per 5 per lato.

Tritate le fettine di pane con un ciuffetto di rosmarino e poche foglie di salvia e mescolatele con un pizzico di sale, il sughetto rilasciato dalla carne e 2 cucchiai di olio. Spalmate il composto linterno della tasca. Infilate le patate nella tasca, una alla volta, formando una fila dritta. Chiudete la tasca con due spiedini lunghi di legno in modo che il ripieno non fuoriesca. Decorate la parte superiore della carne con foglie di salvia. Ponete la tasca su una teglia ben unta di olio. Salate. Infornate a 200° C per 20 circa. Lasciatela riposare in un luogo caldo per 5-10 prima di affettarla. affettatela, salate le fette e servite.