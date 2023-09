L'annuncio del'assessore Tamajo e del commissario Irsap Gualdani

Sta per finire la stagione del precariato all’Irsap, l’istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive. La buona notizia, il segnale verde al percorso di stabilizzazione di 32 precari, dipendenti a tempo determinato dell’Irsap, è arrivata questa mattina nel corso di una riunione che si è svolta presso la sede dell’assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana in via degli Emiri di Palermo.

Tamajo, “un futuro stabile per i lavoratori”

All’incontro con i dipendenti Irsap hanno partecipato l’assessore regionale Attività produttive Edy Tamajo e il commissario straordinario dell’istituto, Marcello Gualdani. “Abbiamo comunicato ai dipendenti IRSAP l’avvio delle procedure di stabilizzazione – ha detto Tamajo – e grazie a questo percorso garantiamo certezze e la sicurezza di un futuro stabile a lavoratori che da più di venti anni aspettavano questo momento. Dopo oltre 25 anni, stiamo cercando di dare certezze ai dipendenti”. Non a caso Tamajo parla di 25 anni di attesa. Infatti, nonostante l’Irsap sia stato costituito soltanto nel 2012, con legge regionale, i lavoratori che adesso potranno partecipare al bando per la stabilizzazione, provengono dai Consorzi Asi.

Durante la riunione con i contrattisti Irsap. Tamajo ha puntualizzato che “Il nostro lavoro sta puntando, non solo in termini di rilancio delle infrastrutture all’interno delle zone industriali siciliane, ma anche alla stabilizzazione del personale. Abbiamo bisogno di persone che lavorano in serenità per rendere più servizi alle imprese siciliane”. Infine, l’assessore ha voluto sottolineare come la vicenda Irsap non sia un fatto episodico: “c’è stato un cambio di marcia da parte del governo regionale che punta a far scomparire il precariato, andando nella direzione della stabilità lavorativa”.

Gualdani, “ai primi di ottobre il bando pubblico”

Per Marcello Gualdani, Commissario Straordinario Irsap, bisogna “correre spediti verso il rilancio dell’Irsap”. Non solo una dichiarazioni di principio ma fatti concreti: “Vogliamo trasmettere energia positiva a tutti i dipendenti. L’Irsap è una costola reale del dipartimento alle Attività Produttive. Nei giorni scorsi, abbiamo definito il percorso alla stabilizzazione del personale precario dell’Irsap. Questa è una notizia attesa da decenni”. Come si procederà alla stabilizzazione? “Ovviamente per come prevede la legge, sarà indetto un bando di concorso pubblico, che verrà pubblicato i primi di ottobre”, conclude Gualdani.

I requisiti per partecipare al bando Irsap

Nel corso della riunione è stato anche chiarito quali siano i requisiti previsti (art 20 comma 2 del Dlgs n 75/2017) per la partecipazione al bando: titolare di un contratto con Irsap prorogato ai sensi dell’ art 32 l.r.n.5/2014 e s.m; Avere maturato almeno tre anni di contratto negli ultimi 8 anni, presso Irsap. La stabilizzazione dei lavoratori precari nelle sedi siciliane Irsap interesserà 9 unità di personale ad Agrigento, 7 unità di personale ad Caltagirone, 7 unità di personale ad Enna, 3 unità di personale ad Gela, 4 unità di personale ad Trapani, 1 unità di personale ad Messina,1 unità di personale ad Ragusa.

