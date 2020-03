Sono in corso indagini

Notte di fuoco a Gioiosa Marea, in provincia di messina, dove un autocompattatore dei rifiuti è stato distrutto da un incendio che ha divorato il mezzo alle prime luci dell’alba.

Sono stati i i vigili del fuoco del distaccamento di Patti ad intervenuti, intorno alle 5 del mattino, per estinguere il rogo che ha interessato un autocompattatore, nel comune di Gioiosa Marea, in via L. Pirandello.

A supporto della squadra dei Pompieri è arrivata anche una’autobotte pompa in rincalzo, proveniente dal vicino distaccamento di Milazzo. Restano al momento sconosciute le cause che hanno provocato l’incendio che non ha provocato feriti. Sono in corso indagini.