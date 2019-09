ad intervenire anche i vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Messina Nord sono intervenuti intorno alle 4 di stanotte sull’autostrada A20 direzione Palermo al km 17.50, a causa di un incidente stradale.

Come scrive TempoStretto, per cause ancora da accertare, una autovettura Lancia Y si è ribaltata sul viadotto Tarantonio II.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto, alimentata a Gpl.

Il conducente della vettura è fortunatamente rimasto illeso. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.