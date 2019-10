L'allarme

Calcinacci dal viadotto Trapani sull’autostrada Palermo-Messina, colpite e danneggiate alcune auto. Sono i vigili del fuoco di Messina a darne notizia.

È avvenuto alle 18.20 circa e la caduta di calcinacci si è verificata dal viadotto Trapani, il tratto di tangenziale che, provenendo da Catania, precede il viadotto Ritiro.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno verificando i danni provocati ad alcune auto parcheggiate nel piazzale sottostante.

Un fatto che rimanda a quanto accaduto lo scorso mese di giugno, quando dalla struttura dove sono in corso lavori è venuta giù parte di una campata durante le operazioni di ‘svaro’. Una tragedia sfiorata che non lo è diventata solo perchè in quel momento non passava nessuno.

Il viadotto è da ricordare attraversa una zona edificata, molte le case e i condomini che si trovano sotto. Fa pensare a chi lo guarda al ponte Morandi di Genova.

Sono in corso lavori di adeguamento sismico e di sicurezza che procedono a rilento e dovrebbe durante durare fino al 2021. Un progetto del Cas dell’importo di 46 milioni di euro.

Alcuni nuclei familiari che vivono nelle palazzine al di sotto sono stati allontanati altri invece ad intermittenza vivendo nel continuo disagio di un cantiere perenne.