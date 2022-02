I nomi in campo

Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Cantiere Popolare, analizza la situazione del centrodestra in vista della corsa a sindaco nelle elezioni del 2022 previste anche a Messina.

La corsa per Messina

“In vista delle importanti sfide elettorali e politiche che interesseranno la Città Metropolitana di Messina, il coordinatore provinciale on. Roberto Corona ha convocato nostri elettori che hanno partecipato alla prima assemblea nazionale a Palermo di ‘Noi con l’Italia’ e che hanno sottoscritto l’adesione al partito, al fine di costituire il Coordinamento comunale e in attesa di svolgere il congresso elettivo con tutti gli iscritti”. Cosi Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Noi con l’Italia-Cantiere popolare, il partito che ha in Maurizio Lupi e in Saverio Romano il suo vertice.

"Affiancheranno Roberto Corona – prosegue Dell'Utri – la coordinatrice Pinella Aliberti e i due vice Pinuccio Puglisi e l'on Marcello Greco. 14 i componenti: Carmelo Briante, Fabio Cardile, Enzo Carditello, Patrizia Causarano, Antonino Ceraolo, Monica Fiorello, Angelo Fiumara, Rossella Giorgianni, Pina Giustino, Assunta Massaro, Roberto Pilot, Gino Sidoti, Carlo Vaccarini, Giovanni Villari. Il direttivo, dopo la ratifica degli organismi regionali, sarà ampliato con altri responsabili dell'esecutivo comunale e dai Candidati al Consiglio Comunale".









Pietro Rasa coordinatore del partito a Cefalù

Massimo Dell’Utri, ha aggiunto ieri: “Una grande esperienza politica e amministrativa, un forte radicamento territoriale, una militanza centrista e la volontà di continuare a impegnarsi per la crescita di Cefalù. Sono questi gli elementi che ci hanno indotto a puntare su Pietro Rasa per la l’incarico di coordinatore di Noi con l’Italia-Cantiere Popolare a Cefalù. Nove anni da consigliere e quattro da vicepresidente del Consiglio comunale e un impegno continuo in iniziative per la promozione del territorio. Un vero e proprio riferimento per i cefaludesi. A Pietro Rasa il pieno sostegno del nostro leader, Saverio Romano e di tutta la nostra comunità politica, nella consapevolezza che si rappresenterà nel migliore dei modi”.