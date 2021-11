Dall’1 dicembre

Il Palarescifina di Messina chiude dall’1 dicembre come hub vaccinale e sarà aperto solo per le attività di drive in per le scuole, previste nell’area esterna, e per effettuare tamponi di controllo per chi è stato contagiato e deve verificare se è ancora positivo. Ma solo su convocazione da parte delle Usca.

Le vaccinazioni nella città di Messina proseguiranno regolarmente negli hub Fiera ed Ospedale militare. Gli utenti che avevano già prenotato il vaccino al Palarescifina potranno riceverlo in Fiera.

Hub vaccinale inaugurato lo scorso maggio

Lo scorso 22 maggio l’hub vaccinale del Palarescifina venne inaugurato. Il centro vaccinale, include un’area di oltre 2.500 metri quadri al coperto con 24 postazioni per anamnesi e 12 per la somministrazione con una media di 1000-1500 vaccinazioni quotidiane.

Chiuso hub di Petralia nel Palermitano

Sabato 27 novembre è stato l’ultimo giorno di vaccinazione al centro allestito presso l’Ospedale “Madonna SS. dell’Alto” di Petralia Sottana, nonostante i numeri delle vaccinazioni siano tornati a risalire.

È accaduto quando il piano vaccinazioni inizia a entrare nel vivo delle terze dosi e l’Assessorato regionale alla Salute autorizza la vaccinazione per gli over 40.

Tuttavia sarà possibile effettuare vaccinazioni protette, quelle che hanno bisogno della presenza dell’anestesista, una volta a settimana, il sabato. Il resto dell’utenza adesso si reca al centro vaccinale di Petralia Sottana Pietro Domina, che si trova nel centro storico. O nelle farmacie di Polizzi Generosa e Petralia Soprana, le uniche nell’aria madonita che da qualche settimana somministrano le dosi.

I medici di famiglia, ottenuta l’autorizzazione, saranno impegnati per le vaccinazioni domiciliari, non avrebbero dato la disponibilità a somministrare il vaccino anti Covid19 negli ambulatori.

Ieri 559 casi nell’isola

Ieri sono stati 559 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 14.736 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 777. Il tasso di positività oggi è al 3,8% in aumento rispetto a ieri che era al 3,1%.