L’artista nell’isola per un tour di concerti

Cristina D’Avena sbarca in Sicilia con il suo tour, per la precisione nella zona orientale, e si coccola con l’arancino. Lo ha provato per l’esattezza a Messina dove ieri si è esibita in concerto. Sui social ha postato una foto in prospettiva mettendo in primo piano la prelibatezza della gastronomia tipica siciliana e in secondo piano lei che lo indica. E poi si lascia andare ad una domanda ai fan: “Un piccolo arancino qui a Messina… Ce la farò a mangiarlo tutto??”.

Le sigle dei cartoni indimenticabili

Al di là dei gusti dell’artista, per Cristina D’Avena non è la prima volta in Sicilia. Per tanti appuntamento da non perdere, per cantare insieme a lei a squarciagola, immaginando di tornare per un attimo tutti un po’ bambini. Ogni suo concerto, ieri a Messina e oggi a Catania, è un viaggio nel meraviglioso nel mondo dei cartoni che hanno reso unica l’infanzia di un’intera generazione di bambini. Coccolati dalla dolce e inconfondibile voce dell’amatissima regina delle sigle animate.

Il concerto a Palermo

Nel settembre scorso Cristina D’Avena era stata a Palermo alla settima edizione di Palermo Comic Convention. Evento che ha reso i Cantieri Culturali alla Zisa un polo attrattivo per famiglie, appassionati e ragazzi di tutte le età. Per quattro giorni, infatti, i viali della cittadella palermitana hanno ospitato il festival dedicato alla cultura pop. Grande successo per l’esibizione dell’artista che ha cantato le sigle più famose della sua carriera. Un live che è andato in sold out e che ha regalato emozioni ai numerosi partecipanti.

Indimenticabile star degli anni ’80

Cristina D’Avena iniziò a pubblicare numerosi singoli e album che complessivamente hanno venduto oltre 7 milioni di copie. In particolare grazie alle due serie Fivelandia, raccolta annuale di tutte le sigle di cartoni animati trasmessi dalle reti Fininvest a partire dal 1983. Fra le canzoni dei primi anni, quella celebre dei Puffi del 1982 ha fruttato il primo disco d’oro per le oltre 500.000 copie vendute. Ma c’è anche Kiss Me Licia del 1985, che le ha permesso di conquistare il disco di platino per le oltre 200.000 copie vendute del relativo album.

