molti i danni provocati dalle mareggiate

Un intervento che si attendeva dal 2010 e che servirà a mettere in sicurezza a Piraino, nel Messinese, il tratto di costa di Calanovella. E’ l’obiettivo dell’Ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretto da Maurizio Croce.

E’ stata, infatti, indetta la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori urgenti che serviranno a proteggere e a riqualificare il litorale che presenta segni evidenti di dissesto. Le mareggiate hanno provocato il crollo dei muri di contenimento, dei marciapiedi e di parti della sede stradale, oltre a diversi danni alle abitazioni e alle numerose strutture ricettive, campeggi, villaggi e alberghi. L’area interessata vive soprattutto di turismo e il fenomeno dell’erosione costiera è ben presente se si considera il progressivo arretramento della linea di battigia di decine di metri che si è registrato negli ultimi anni.

Tra le misure che verranno adottate per contrastare l’azione erosiva del mare e garantire l’incolumità pubblica e privata, il rafforzamento delle scogliere esistenti e che verranno estese nelle parti mancanti per creare una barriera di protezione in pietra naturale, con una base di tre metri e una altezza media di due.