Eolie isolate da 4 giorni per il maltempo, la salma di un anziano bloccata a Milazzo

Redazione di

23/11/2022

Ancora intense precipitazioni e forte vento, con punte di 50 km/h, sulle isole Eolie, ormai in ginocchio, dove prosegue il blocco dei collegamenti marittimi.

Scarseggiano i beni di prima necessità

Le situazioni più difficili si registrano ad Alicudi, Filicudi e nella frazione di Ginostra, isolate ormai da quattro giorni e dove cominciano a scarseggiare alcuni beni di prima necessità.

Si attende il miglioramento delle condizioni meteomarine

Nel pomeriggio, se le previsioni di un miglioramento delle condizioni meteomarine dovessero concretizzarsi, qualche mezzo proverà a salpare, dopo due giorni, da Milazzo, dove sono bloccati una cinquantina di eoliani, per Vulcano, Lipari e, probabilmente, Salina.

Per tutte le altre isole e per la frazione di Ginostra non se ne parlerà prima di domani.

Eoliani e mezzi carichi bloccati a Milazzo

I disagi sono evidenti per la popolazione dell’arcipelago, e come detto iniziano a scarseggiare alimenti e farmaci.

“Il medico è bloccato a Milazzo da venerdì – dice al Giornale di Sicilia Graziella Bonica, professoressa, l’unica per ora in servizio a scuola e con i colleghi bloccati in terraferma –. L’ufficio postale è chiuso e siamo all’inizio della stagione invernale…”.

A Milazzo sono in attesa di potersi imbarcare per le isole una cinquantina di persone e numerosi mezzi carichi di derrate alimentari.

Anche la salma di un anziano di Stromboli bloccata a Milazzo

Da lunedì è anche bloccata la salma dell’isolano Luigi Zaia, 89 anni deceduto a Milazzo: i funerali si dovrebbero tenere a Stromboli. Si attende adesso un miglioramento delle condizioni meteo per tornare alla normalità nelle scuole, negli uffici pubblici e nel rifornimento delle attività commerciali.

I danni e disagi in Sicilia

Il forte vento che si è abbattuto su Palermo ha provocato danni anche al tendone del circo Miranda Orfei, in fase di allestimento vicino al centro commerciale Forum a Brancaccio. Le forti raffiche di libeccio hanno buttato giù una struttura che si trova davanti al tendone principale. In queste ore il personale che lavora al circo sta cercando di rimettere in piedi quanto distrutto per essere pronti per il debutto il prossimo 25 novembre.

Ancora allerta gialla

Per quanto riguarda il meteo in Sicilia, la circolazione ciclonica tende ad indebolirsi e a traslare verso i Balcani, alimentando tuttavia ancora annuvolamenti a tratti compatti e rovesci intermittenti sulla Sicilia. Ancora piuttosto ventoso con raffiche di Ponente a tratti superiori a 50-70 km/h. Mari: basso Tirreno e Canale di Sicilia agitati o molto agitati, Ionio mosso o molto mosso.

Allerta gialla in tutta l’isola. Lo si legge nell’avviso per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico numero 22326 diramato dalla protezione civile regionale.

Scendono le temperature in Sicilia

Calano le massime in Sicilia. Temperature comprese tra gli 11 ed i 20 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 19 a Catania, 11 ad Enna, 18 a Messina, 19 a Palermo, 15 a Ragusa, 20 a Siracusa, 19 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti variabili, temperature minime in sensibile calo.

Centro: Torna il bel tempo sulle nostre regioni. Giornata con più nubi su Sardegna, Toscana e Umbria, ma con rare piogge, più sereno altrove.

Resto del Sud: Venti di Maestrale con dei temporali sul basso Tirreno. Sul resto dei settori e regioni il sole sarà prevalente.

Per giovedì 24 novembre leggere piogge

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’area dello Stretto cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; sul litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio mosso; Basso Tirreno molto mosso.

Nord: Aumento della pressione. Venti freschi settentrionali spazzeranno gran parte delle regioni, cielo sereno o poco nuvoloso.

Centro: Pressione generalmente stabile. A parte qualche annuvolamento sulla Toscana, altrove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso ovunque

Resto del Sud: Ancora qualche pioggia su Calabria, altrove avremo invece avremo un maggiore soleggiamento. Temperature stabili.