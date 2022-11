METE

Il forte vento che si è abbattuto su Palermo ha provocato danni anche al tendone del circo Miranda Orfei, in fase di allestimento vicino al centro commerciale Forum a Brancaccio. Le forti raffiche di libeccio hanno buttato giù una struttura che si trova davanti al tendone principale. In queste ore il personale che lavora al circo sta cercando di rimettere in piedi quanto distrutto per essere pronti per il debutto il prossimo 25 novembre.

Traghetti fermi

A causa del maltempo il traghetto della Tirrenia Palermo Napoli questa sera non salperà dal porto del capoluogo siciliano. Anche quello previsto domani da Napoli salterà la corsa.

Disagi anche per le crociere

Il mare molto mosso ha provocato anche la cancellazione dello scalo della Costa Crociere Firenze che questa mattina sarebbe dovuta attraccare a Palermo. Il comandante partendo da Cagliari si è diretto a Civitavecchia. La comunicazione è arrivata ai passeggeri della nave da crociera. Per quanti dovevano scendere a Palermo sarà previsto il ritorno nel capoluogo siciliano in aereo.

Forte vento e mare agitato alle Eolie

Il forte vento da sud-sud-ovest ed il conseguente aumento del moto ondoso anche oggi tengono navi ed aliscafi che collegano le isole Eolie ormeggiati nel porto di Milazzo, con inevitabili disagi nelle scuole, negli uffici pubblici e nel rifornimento delle attività commerciali. Con lo stop odierno ai collegamenti continua l’isolamento delle isole minori dell’arcipelago: Alicudi, Filicudi e il piccolo borgo di Ginostra non sono raggiungibili da oltre 60 ore. Salina, Panarea e Stromboli da oltre 48. Le uniche isole che sono state raggiunte, ieri, da un mezzo sono state Vulcano e Lipari, grazie ad una corsa straordinaria della nave Laurana che, poi, ha fatto ritorno, direttamente, nella città del Capo.

Cade un palo a Palermo e danneggi auto

Forte vento e pioggia hanno caratterizzato la scorsa notte a Palermo. Il maltempo sta caratterizzando la mattinata. La scorsa notte un palo della luce è caduto nel quartiere Noce. Un’auto Toyota Yaris è stata danneggiata. Alberi caduti anche in via Uditore e nella zona di Monreale e San Martino delle Scale che hanno bloccato le strade che portano a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato la strada.

Voli dirottati dall’aeroporto di Palermo

A causa del maltempo e della burrasca che si è abbattuta in mattinata quattro voli sono stati dirottati dall’aeroporto di Falcone Borsellino a quello Fontanarossa di Catania. Sono i voli da Milano Malpensa della Wizzair delle 8, il volo Roma Fiumicino della Ryanair dell’8.05, il Bergamo Rynair delle 8.35 e l’EasyJet Europe delle 8.50. I passeggeri del volo Wizzair e quello Ryanair da Bergamo stanno tornando in pullman da Catania a Palermo, gli altri due quelli di EasyJet e Ryanair da Fiumicino stanno tornando in aereo da Catania a Palermo.