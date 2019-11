Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Un’esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici in contrada Femminamorta.

Secondo le prime notizie, sarebbe una vera strage, con almeno quattro morti. Sul posto stanno convergendo i vigili del fuoco, polizia e carabinieri.

Ignota ancora la dinamica. Si temono altre vittime ma le notizie sono ancora frammentarie.

L’esplosione è avvenuta all’interno della fabbrica di fuochi pirotecnici “Costa”. Secondo quanto riferiscono fonti presenti sul luogo, all’interno della struttura erano a lavoro almeno quattro persone, presumibilmente i proprietari dell’azienda che potrebbero corrispondere alle vittime ma altre fonti parlano, invece, della presenza in fabbrica di operai mdi una ditta esterna. Sul luogo si sono dirette tutte le ambulanze presenti in zona per prestare immediato soccorso. Non si sa ancora se fossero presenti altre persone all’interno.

La prima vittima identificata sarebbe una donna, Venera Mazzeo, di 71 anni. Immediato l’intervento anche dei Carabinieri del locale Comando, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.

I Vigili del Fuoco stanno tentando di domare le fiamme sprigionatesi in seguito all’esplosione ma con grande difficoltà. Si teme anche per la presenza di abitazioni nelle vicinanze della fabbrica. Decine le persone che continuano a chiamare i soccorsi preoccupati per la violenta esplosione..

La tragedia segue un altro tragico incidente sul lavoro di ieri a Palermo costato la vita ad un giovane di 18 anni

Video pubblicato 24live.it Barcellona News

(In aggiornamento)