Manette dei carabinieri ad un 42enne a San Pier Niceto

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Milazzo hanno arrestato, in flagranza di reato, un 42enne, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma hanno fermato l’uomo mentre alla guida della sua autovettura percorreva una via del centro di San Pier Niceto, nel Messinese. L’atteggiamento nervoso assunto dal 42enne durante le operazioni di controllo, ha indotto i carabinieri ad approfondire le verifiche che, all’esito di una perquisizione personale e veicolare, hanno permesso di trovare e sequestrare due involucri, di cui uno di carta stagnola e uno in cellophane, contenenti complessivamente oltre 9 grammi di crack. L’uomo è stato pertanto condotto in caserma in stato di arresto, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La droga sequestrata è stata invece inviata ai Carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.

Droga, armi e guida senza patente, raffica di denunce nei controlli in centro

Controlli nel centro cittadino di Trapani da parte dei carabinieri della compagnia locale che col supporto dei militari del 12° Reggimento Sicilia hanno svolto servi di controllo denunciando diversi giovani. Complessivamente sei denunce, tutti giovanissimi ed anche minorenni, e diverse contravvenzioni e segnalazioni.

Due 20enni, con pregiudizi di polizia, sono stati denunciati dai militari dell’Arma per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di 10 grammi di hashish, suddivisa in dosi e destinata presumibilmente alla cessione a terzi.

Sono stati denunciati anche 25enni, con pregiudizi di polizia, per il reato di porto d’armi od oggetti atti ad offendere poiché, a seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di coltelli a serramanico di genere vietato. Ma non finisce qui: due minorenni, fermati rispettivamente alla guida di una moto (e risultato privo di patente di guida perché mai conseguita, in condizioni di recidiva nel biennio) e di un’auto (risultata provento di furto a Trapani a dicembre scorso), sono stati denunciati.