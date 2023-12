Bloccato dopo inseguimento, denunciato anche per spaccio di crack

Nei giorni scorsi, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Milazzo hanno arrestato, in flagranza di reato, un 39enne, già noto alle Forze dell’Ordine, presunto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, predisposto nei pressi dell’uscita autostradale di Milazzo, i carabinieri hanno intimato l’alt ad un’autovettura appena uscita dal casello, il cui conducente, anziché fermarsi, ha accelerato dandosi alla fuga, con il verosimile intento di sottrarsi al controllo.

Uomo bloccato e trovato in possesso di droga

Ne è scaturito un inseguimento durante il quale l’uomo, poi identificato nel 39enne, a causa della sua guida spericolata, non solo ha messo in pericolo l’incolumità delle persone, ma ha anche speronato e danneggiato alcune autovetture. I carabinieri, comunque, dopo circa quattro chilometri, sono riusciti a bloccare il fuggitivo che, sottoposto ad un controllo di polizia e alla perquisizione, è stato trovato con indosso oltre 4 grammi di sostanza stupefacente di tipo crack, motivo per il quale è stato anche denunciato per la presunta attività di spaccio di stupefacenti. Le dosi di droga sono state sequestrate e inviate al Ris carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio. Ultimate le verifiche, il 39enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il crack nella pattumiera, arrestato dai carabinieri a Siracusa

Pochi giorni fa, i carabinieri della Sezione radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 53enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto circa 16 grammi di crack occultato nella pattumiera sotto il lavello della cucina, suddiviso in 84 dosi preconfezionate, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura. Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio. All’uomo, già ai domiciliari per lo stesso reato, l’Autorità giudiziaria aretusea, dopo la convalida, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere.