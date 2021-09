Operazione a Giardini Naxos dei militari dell'arma di Catania

I carabinieri di Calatabiano, coadiuvati dai colleghi dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, hanno arrestato un pregiudicato di 48 anni di Mascali per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era in un’abitazione all’interno di un residence di Giardini Naxos in contrada Rocce Nere, dove, complessivamente, militari dell’Arma hanno sequestrato nove chilogrammi di marijuana, in parte nascosta in un appartamento attiguo al suo che aveva in uso. Il Gip, dopo l’udienza di convalida, ha disposto per l’uomo la custodia agli arresti domiciliari.

In provincia mercato fiorente

Non è la prima volta che la provincia di Messina finisce al centro di operazioni antidroga di un certo spessore. Nel maggio scorso fu scoperto un giro di spaccio di cocaina e marijuana, partite acquistate a Catania e poi smerciate nella zona della movida di Taormina e Giardini Naxos. Oppure le dosi venivano addirittura consegnavate al domicilio di “clienti” abituali. Ed erano esattori spietati: chi non pagava la droga o era in ritardo nel saldare i debiti veniva picchiato o subiva rapine e furti a “garanzia” del credito. In alcuni casi sono state rubate auto restituite ai proprietari dopo il “saldo”. L’operazione fu dei carabinieri di Taormina che arrestarono tre spacciatori, i quali furono destinatari di un’ordinanza di custodia in carcere emessa dal Gip di Messina su richiesta della Procura della Città dello Stretto.

La movida messinese la più attiva

Ancora nell’aprile scorso i carabinieri del comando provinciale di Messina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Messina su richiesta della Procura della Repubblica-Dda di Messina, nei confronti di 26 persone accusate a vario titolo dei delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione. L’indagine della compagnia carabinieri di Taormina ha colpito una rete di distribuzione della droga operante nelle località turistiche messinesi di Taormina e Giardini Naxos, nonché in vari centri urbani della vicina valle dell’Alcantara.