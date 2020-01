I fatti sono accaduti a Santa Teresa Riva

Il Gup ha condannato a sette anni di reclusione, con rito abbreviato, Francesco Saporito, l’uomo di 30 anni che la notte del 23 luglio scorso a Santa Teresa Riva (Me) all’uscita da una discoteca, colpì con un pugno Gianluca Trimarchi, 27 anni, causandogli un grave trauma cranico per il quale la vittima rimase in coma diversi mesi.

Saporito era accusato di tentativo di omicidio, ma il giudice ha derubricato il reato in lesioni gravi.