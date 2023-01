Lo scontro nella notte sulla statale 114 nel Messinese

Un giovane nel Messinese è in gravi condizioni in seguito ad un incidente avvenuto in sella alla sua moto. E’ accaduto questa notte sulla strada statale 114, in territorio di Tremestieri.

I primi rilievi

Stando ad una prima ricostruzione il giovane avrebbe perso il controllo della moto, finendo su un’auto. Un impatto che si è rivelato violentissimo. Il motociclista, un 22enne, dopo lo scontro è volato giù finendo sull’asfalto privo di sensi. La polizia municipale ha effettuato i rilievi per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

I soccorsi immediati

La situazione è apparsa subito grave. Immediati sono scattati i soccorsi. Un’ambulanza del 118 ha caricato il giovane che era sulla moto e lo ha trasportato all’ospedale universitario di Messina. E’ ricoverato in prognosi riservata.

Tragedia nel Siracusano

Purtroppo un’altra tragedia della strada si è consumata in queste ore in Sicilia. Un uomo di 38 anni di Rosolini, Salvatore Gennaro, è morto in un incidente stradale avvenuto in nottata sulla statale 115 tra Siracusa e Ragusa. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo era in sella alla sua moto quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo che si sarebbe ribaltato. Dopo l’allarme dato da un automobilista in transito su quel tratto di strada, sono arrivati i soccorsi ma per il 38enne non c’era più nulla da fare. I militari della compagnia di Modica hanno avviato le indagini ma con il passare del tempo emergerebbe che si sia trattato di un incidente autonomo.

Nel Catanese due incidenti mortali

In provincia di Catania ben due gli incidenti mortali nell’arco di 72 ore e sempre a Gravina di Catania. L’ultimo ha riguardato un motociclista, Alfio Garrotto, di 66 anni, un medico chirurgo. E’ morto dopo essersi scontrato, per cause ancora in corso di accertamento, con un camion. L’incidente è avvenuto in via Etnea bassa, nei pressi dello svincolo della Tangenziale di Catania. Qualche giorno fa in via San Paolo ha perso la vita il 60enne Alfio Coco, residente a Mascalucia. Il 60enne, che al momento dell’incidente era a bordo di un ciclomotore, era un noto e apprezzato commercialista che operava a Catania. Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che l’uomo stesse percorrendo la via San Paolo e si sarebbe trovato di fronte un’autovettura guidata da una donna. Tra la moto e l’auto, però, non risulta esserci stato alcun impatto. Probabilmente il centauro per evitare lo scontro con l’auto avrebbe perso il controllo della propria moto che “impazzita” ha proseguito la sua corsa. Il 60enne è sbalzato in aria andando a sbattere sull’auto che transitava nel senso opposto.