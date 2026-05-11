Un dispositivo intelligente per la sicurezza degli impianti elettrici

Un dispositivo intelligente capace di prevenire guasti e aumentare la sicurezza degli impianti elettrici. Con questa idea il team della III B Telecomunicazioni dell’ITT Ettore Majorana di Milazzo ha conquistato la finale territoriale di NEXT GI, il percorso educativo promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Messina insieme a Junior Achievement Italia.

Il progetto vincitore si chiama “Quadro Safe” e rappresenterà Messina alla finale regionale in programma il prossimo 14 maggio al Castello Maniace di Siracusa.

La decisione finale della giuria, però, ha premiato anche il lavoro degli altri partecipanti. Per l’elevato livello delle proposte presentate e per l’impegno dimostrato dagli studenti durante il percorso, il Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Messina ha infatti deciso di ammettere alla finale regionale tutti e tre i team finalisti.

La presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Messina, Claudia Brudetto, ha spiegato le ragioni della scelta: “Abbiamo scelto di premiare l’impegno, la passione, l’entusiasmo e gli sforzi dimostrati da tutti i ragazzi nel corso del progetto. Tutti i team hanno saputo sviluppare idee innovative e concrete, mostrando capacità progettuali e spirito di iniziativa davvero significativi”.

Come funziona Quadro Safe

Alla base di Quadro Safe c’è un sistema intelligente di monitoraggio progettato per rendere più sicuri gli impianti elettrici. Il dispositivo riesce a rilevare in tempo reale anomalie, surriscaldamenti e possibili situazioni di pericolo.

Il progetto sviluppato dagli studenti punta a unire tecnologia, prevenzione e automazione. L’obiettivo è migliorare la sicurezza sia negli ambienti domestici sia nei contesti lavorativi, riducendo il rischio di guasti e incidenti legati agli impianti elettrici.

L’idea ha convinto la giuria grazie alla concretezza della proposta e alla capacità di applicare competenze tecniche a un problema reale e attuale.

Innovazione e talento, al Majorana la finale territoriale del Next GI

La finale territoriale del Next GI si è svolta proprio all’ITT Ettore Majorana di Milazzo. Durante le battle pitch finali si sono confrontati tre istituti del territorio messinese.

Oltre al progetto vincitore, hanno partecipato anche l’Istituto Superiore Minutoli di Messina con “Body Guard – giacca antinfortunistica hi tech” e l’Istituto Tecnico Verona Trento di Messina con “DiffirIA – riciclo intelligente”.

I team hanno presentato le proprie idee davanti a una giuria composta dagli imprenditori Davide Blandina, vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Sicindustria, Alessandro Faranda, amministratore di Montalbano Acque srl, e Giuseppe Ioppolo, docente di Total Quality Management ed esperto di sviluppo locale.

La commissione ha valutato i project work sviluppati dagli studenti dopo settimane di lavoro, sperimentazione e confronto con professionisti e tutor.

Il supporto dei dream coach e dell’Università di Messina

Uno degli aspetti centrali dell’edizione 2026 è stato il coinvolgimento diretto di 13 dream coach, giovani imprenditori messinesi, che hanno accompagnato gli studenti durante il percorso formativo.

Accanto a loro hanno lavorato anche 20 studenti universitari, impegnati nel supporto tecnico e progettuale agli oltre 50 ragazzi coinvolti nel progetto.

Tra le novità più significative dell’edizione di quest’anno emerge infatti la partecipazione dell’Università degli Studi di Messina. Gli universitari hanno affiancato i Giovani Imprenditori direttamente nelle aule scolastiche, contribuendo allo sviluppo delle idee e alla costruzione dei project work presentati alla giuria.

Questo lavoro condiviso ha reso le proposte ancora più strutturate e competitive, favorendo un confronto concreto tra scuola, università e mondo delle imprese.

La collaborazione con Junior Achievement Italia

Durante la manifestazione è stata annunciata anche una collaborazione strategica tra Junior Achievement Italia e il Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Messina.

L’iniziativa punta a rafforzare la diffusione della cultura imprenditoriale nelle scuole del territorio messinese. Il progetto coinvolge imprese, istituzioni e associazioni con l’obiettivo di sostenere i giovani nei percorsi di orientamento e formazione.

Particolare attenzione viene dedicata alla promozione dell’imprenditorialità come leva di crescita economica e sociale per il territorio.

L’esperienza del Next GI conferma così il ruolo sempre più centrale della formazione tecnica e dell’innovazione nelle scuole siciliane, con studenti capaci di trasformare idee e competenze in progetti concreti e ad alto impatto sociale.