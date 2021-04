Il centro è attivo da lunedì scorso

L’alto prelato è stato vaccinato

L’attivazione dell’hub voluta dall’amministrazione comunale e Curia

Inoculate migliaia di dosi

Prosegue senza sosta l’attività al neo Hub vaccinale di Patti, in provincia di Messina. La struttura ha anche aderito all’open weekend fino a domenica prossima per permettere anche ai non prenotati di ricevere la dose di vaccino anti-Covid19 se appartenenti alle categorie over 80, over 60 fragili e 60-79 anni senza patologie.

Oggi nei locali della Concattedrale anche il vescovo della cittadina messinese Guglielmo Giombanco ha ricevuto il vaccino e si è complimentato con gli operatori per l’accoglienza e l’efficienza del servizio.

Dalla sua attivazione, inoculate migliaia di dosi

L’attivazione del sito vaccinale è stata possibile grazie alla disponibilità dei locali per volontà dell’amministrazione comunale e della Curia, e dopo che la scorsa settimana il direttore generale ff dell’Asp di Messina Bernardo Alagna, insieme al commissario dell’ufficio Covid 19 di Messina Alberto Firenze, l’hanno ritenuto idoneo per le vaccinazioni. Da lunedì scorso nei locali della struttura di contrada Santo Spirito sono stati già vaccinati migliaia di cittadini.

Continua l’open weekend

Intanto, questa mattina, a Palermo, sono iniziate le somministrazioni del vaccino alla Casa del Sole. I primi cittadini hanno potuto ricevere l’inoculazione. I vaccini si possono ricevere anche senza prenotazione, nell’ambito della campagna avviata dalla regione a partire da giovedì scorso. Il signor Giuseppe, 80 anni, pensionato “dell’acquedotto” residente a San Martino delle Scale, si è presentato puntuale alle 8 all’apertura dei cancelli della Casa del Sole per il primo Drive-In organizzato dall’Asp. Accompagnato dal genero, Giovanni, e aiutato dal personale dedicato all’accoglienza ha compilato i moduli e risposto alle domande dei medici per l’anamnesi. Poi, rimanendo sempre seduto a bordo dell’auto, ha ricevuto la dose del vaccino Pfizer. “Ancora non avevo prenotato la vaccinazione – racconta – mio genero ha letto dell’iniziativa del Drive in sul sito dell’Asp e abbiamo sfruttato l’opportunità per vaccinarmi”.