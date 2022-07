Ora è allarme

Il caldo e i vento alimenta il fuoco che sta bruciando le colline di Capo d’Orlando, nel Messinese dove ieri notte, è scoppiato un incendio. Le fiamme hanno interessato la SS113, nei pressi di contrada Muscale. Sono diverse le villette lambite dal rogo, in particolare di contrada Catutè.

La macchina dei soccorsi

Sul posto sono entrati in azione i vigili del fuoco di Sant’Agata Militello, i carabinieri e la protezione civile di Capo d’Orlando che avevano in un primo momento domato il rogo che ha però poi ripreso vigore intorno alle due del mattino. Solo intorno alle 5 di questa mattina i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme.

L’allarme di Coldiretti

Sono decine gli incendi scoppiati in Sicilia nel corso di questi giorni in cui l’Italia vive giorni di fuoco. Le alte temperature assediano l’Italia stretta in una morsa di calore senza precedenti che favorisce i roghi. “Il caldo e l’assenza di precipitazioni con una devastante siccità – dice Coldiretti – hanno, infatti, inaridito i terreni nelle aree più esposte al divampare delle fiamme. Una situazione preoccupante in un 2022 che si è già classificato fino ad ora come l’anno più caldo di sempre con una temperatura addirittura superiore di 0,76 gradi rispetto alla media storica ma si registrano anche precipitazioni praticamente dimezzate lungo la Penisola con un calo del 45%, secondo l’analisi della Coldiretti su dati Isac Cnr relativi al primo semestre”.

Tanti gli incendi in Sicilia

Ieri in Sicilia sono stati registrati roghi nel Palermitano e in provincia di Ragusa. In mattinata le fiamme sono divampate nei territori di Monreale, Bolognetta, Campofelice di Fitalia. Forestali e vigili del fuoco sono stati impegnati a Godrano, a bosco di Ficuzza intervenuti anche i mezzi aerei per diverse ore per spegnere l’incendio che minacciava il bosco e gli allevamenti. Dall’altra parte dell’Isola, un incendio si è verificato nei pressi del cimitero di Scicli. Le fiamme sono divampate nella zona di contrada Mendolilli, in un terreno adiacente al camposanto, interessando anche la zona delle mura di recinzione, dove però, non ci sono loculi. Le fiamme sono state domate dagli uomini della Forestale e dai vigili del fuoco.