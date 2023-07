Incendio a Messina. Intorno alle 13, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Nord con l’autoscala, è intervenuta in via Fata Morgana a Messina per incendio abitazione posta al terzo piano di edificio civile.

Contestualmente allo spegnimento delle fiamme, il personale dei pompieri ha soccorso la proprietaria dell’appartamento, a causa del fumo inalato, che è stata consegnata per le cure del caso al personale del 118 nel frattempo intervenuto. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato. A causa delle alte temperature, causate dall’incendio e quindi per la rottura e distacco di una parte delle pignatte dall’intradosso del solaio, l’abitazione è stata dichiarata precauzionalmente inagibile dal caposquadra intervenuto sul posto nelle more dell’esecuzione dei lavori di ripristino del caso.

La tragedia nel Palermitano

Qualche giorno fa una donna è morta in un incendio nelle sue campagne di Gangi, nel Palermitano. Giuseppina Barbieri di 83 anni insieme al marito stava dando alle fiamme alcune sterpaglie nel proprio terreno. Quando è stata avvolta dal fumo si è sentita male ed è finita sulle fiamme.

I tentativi disperati del marito

Il marito ha cercato spegnere il rogo ma non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Dopo l’intervento del medico legale la salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.

Pensionata intrappolata tra le fiamme dio casa sua

Numerosi in Sicilia gli episodi tragici collegati a incidenti domestici. Nella notte dello scorso 1 maggio nel catanese una donna, un insegnante in pensione, è rimasta uccisa dal fumo sprigionatosi dall’incendio scoppiato nella sua casa. La tragedia si è consumata a tarda ora nel comune di Mascalucia. La vittima si chiamava Agata Nicotra. E’ morta nell’incendio della propria abitazione, in via Verdi, dove viveva da sola. Sono stati, infatti, i vicini di casa a chiamare i soccorsi. Gli abitanti della zona sono stati allertati prima dal fumo o poi dalle fiamme. Ma quando i vicini si sono resi conti probabilmente era già troppo tardi.

Nel messinese

Un uomo di 94 anni nell’aprile scorso trovato morto nella sua abitazione a Trappitello, frazione di Taormina in provincia di Messina, sempre a causa di un incendio. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Letojanni. le fiamme sarebbero partite da un elettrodomestico. A fine marzo scorso, una 80enne, Iole Bongiorno, è morta nell’incendio della sua abitazione ad Antillo, sempre nel Messinese. Il corpo carbonizzato della donna, che viveva da sola, è stato trovato dai vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme.

Like this: Like Loading...