Già divorati una decina di ettari di macchia mediterranea

I vigili del fuoco del comando provinciale di Messina sono ancora impegnati dalla mezzanotte di ieri nello spegnimento di un vasto incendio nel territorio di Piraino, nel Messinese. Diverse squadre sono tuttora impegnate per soccorrere la popolazione e domare le fiamme che minacciano il centro abitato. Sul posto stanno operando le squadre dei distaccamenti di Patti, Letojanni, Milazzo e del distaccamento cittadino Nord.

Ulteriori rinforzi

Per le necessità connesse alle esigenze di soccorso, per via della violenza delle fiamme, in arrivo anche i rinforzi. La direzione regionale dei vigili del fuoco siciliana ha disposto l’invio di due ulteriori squadre dai comandi di Palermo e di Enna. Inoltre già dalle prime luci dell’alba sono attivi due canadair dei vigili del fuoco e l’elicottero Eriksson S64 coordinati da Dos, la direzione operazioni di spegnimento della forestale e dei vigili del Fuoco.

Macchia mediterranea divorata

Allo stato attuale le fiamme hanno interessato una superficie di circa 10 ettari di macchia mediterranea e di bosco. Coinvolgendo, chiaramente, la fauna. Inoltre le fiamme si sono propagate ad alcune autovetture e a zone rurali antropizzate.



Incendi nel Palermitano

E’ stata una lunga notte quella appena trascorsa per i vigili del fuoco e la forestale anche nel Palermitano, impegnati in diversi fronti per i tanti incendi divampati e alimentati dallo scirocco. A Casteldaccia solo questa mattina le ultime fiamme sono state spente. Ieri, nel tardo pomeriggio, erano state chiuse la statale 113, la linea ferrata e l’autostrada Palermo Messina tra gli svincoli di Casteldaccia e Altavilla con le fiamme che sono partite da mare e sono risalite fino alla montagna. Per ore i vigili del fuoco sono stati impegnati nella zona di via Kennedy e della statale 113. Ad essere coinvolte nei soccorsi diverse squadre del comando di Palermo e rinforzi arrivati da Caltanissetta.

Le fiamme hanno lambito diverse abitazioni e i residenti sono stati costretti ad abbandonarle, ancora prima dell’arrivo sul posto dei pompieri. Altri incendi anche molto seri sono divampati a Marineo lungo la statale 118 e nel bosco di Ficuzza. Qui è stato evacuato un rifugio per i cani, Incendi anche a Belmonte Mezzagno, Montelepre in contrada Mazzartino. In alcuni casi le fiamme hanno minacciato le abitazioni. Per concludere questa lunga giornata i vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere cataste di rifiuti allo Zen a Palermo in via Nicolò Machiavelli.

