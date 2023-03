il personale di bordo è riuscito a circoscrivere le fiamme

Un incendio si è sviluppato a bordo del traghetto Filippo Lippi della Siremar, in navigazione nelle Eolie verso Filicudi. Il rogo è divampato in sala macchine, per domarlo è intervenuto il personale di bordo che è riuscito a circoscrivere le fiamme.

La nave ferma, a bordo equipaggio e due passeggeri

A bordo della nave che in questo momento è ferma, oltre all’equipaggio, vi sarebbero due passeggeri, conducenti di un camion e di una autovettura.

Imbarcazioni verso il traghetto per prestare assistenza

Il Circomare Lipari ha inviato una motovedetta e ha dirottato le imbarcazioni in zona per prestare assistenza. Anche la motonave Antonello da Messina in arrivo a Lipari, subito dopo lo sbarco di passeggeri e mezzi, raggiungerà la nave.

A gennaio l’incendio sul traghetto Palermo-Napoli

Sono stati spenti il 23 gennaio gli ultimi focolai dell’incendio sviluppatosi sulla nave traghetto Palermo-Napoli della Gnv, al quale i vigili del fuoco hanno lavorato per giorni e giorni nel tentativo di arginare i danni provocati dalle fiamme.

A febbraio un principio di incendio

Il 2 febbraio principio di incendio in un rimorchio che si trovava a bordo della nave “La Superba” sul molo Santa Lucia a Palermo. Il rogo si stava sviluppando dopo che il mezzo era appena uscito dal traghetto della compagnia Gnv. Episodio che sembra essere collegabile al devastante incendio dello scorso 14 gennaio, quando andò in fiamme buona parte dell’imbarcazione che si trovava nella banchina. La nave era pronta a salpare per Napoli.

Le cause

Appena fuori il mezzo, per un processo di fermentazione del carico di arance, ha sprigionato tanto fumo. I vigili del fuoco presenti nella zona del traghetto sono intervenuti e messo in sicurezza il mezzo e la zona circostante. In corso intanto le indagini da parte dei vigili del fuoco delegate dalla Procura. Si dovrà cercare la causa che ha innescato l’incendio della nave. I tecnici dei vigili del fuoco dovranno analizzare i dati raccolti e relazionare in procura sui risultati raggiunti.

Le operazioni di scarico dei mezzi

A fine gennaio sono cominciate le operazioni di scarico al porto di Palermo dei mezzi rimasti all’interno della nave. In tutto 36 veicoli, tutti andati distrutti insieme a buona parte dello stesso traghetto. Le operazioni sono proseguite regolarmente sotto la supervisione della capitaneria di porto, per i profili di sicurezza portuale, in sinergia con i vigili del fuoco, il comando di bordo, i periti della società Gnv e gli operatori portuali. Si sta valutando inoltre di spostare la nave presso la diga foranea per il successivo avvio in cantiere.

