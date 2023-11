Ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida

I carabinieri di Tortorici, nel Messinese, hanno arrestato, in flagranza, un ragazzo di 21 anni per tentativo di omicidio.

A seguito di una richiesta pervenuta al 112, i carabinieri sono intervenuti in un locale pubblico dove era stata segnalata una lite in cui era rimasta ferita una persona. Alcuni testimoni e filmati estrapolati dalle telecamere di sorveglianza, hanno consentito di risalire all’identità giovane che dopo una violenta lite, innescata per futili motivi con un coetaneo, avrebbe investito la vittima con un mezzo per poi darsi alla fuga.

Trasportato da alcuni passanti nel soccorso dell’Ospedale di Sant’Agata Militello, il ferito è stato sottoposto alle cure sanitarie con una prognosi di 30 giorni. L’aggressore si trova ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Caccia al pirata della strada di via Cavour a Palermo

E’ caccia al pirata della strada di via Cavour datosi alla fuga dopo aver investito una donna di 43 anni proprio nei pressi della prefettura di Palermo. L’automobile investitrice dopo lo scontro, si sarebbe allontanata senza fermarsi neanche per accertare le condizioni della donna né aiutarla. Di fatto, quantomeno, una omissione di soccorso.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e portata con l’ambulanza al Civico dopo lunghi minuti d’attesa. Tutte le ambulanze erano bloccate nei pronto soccorsi in fila in attesa si affidare i pazienti ai medici. La donna si è procurata un trauma cranico e le sono stati suturati alcuni punti in testa. Gli agenti della polizia municipale intervenuti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Pirata della strada anche a Siracusa

Anche a Siracusa una vicenda simile ma dall’esito subito mortale. Un uomo, Antonio Di Nicola, 69 anni, che conduceva un calessino, è morto dopo essere stato travolto da un’auto che si è poi dileguata. E’ accaduto nelle prima ore del mattino in contrada Necropoli del Fusco, alla periferia sud di Siracusa, mentre sono in corse le ricerche da parte degli agenti della Polizia municipale per rintracciare la persona a bordo della macchina.

Secondo una prima ricostruzione, il proprietario del calessino, dopo essere caduto, si sarebbe procurato delle lesioni gravi che, nel volgere di poco tempo, lo hanno stroncato mentre il suo cavallo ha vagato per qualche minuto fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori, che lo hanno affidato alle cure dei veterinari.