I lavori eseguiti anche in notturna

Possibili rallentamenti si potranno registrare lunga l’autostrada Messina-Catania a partire dalla serata del 17 giugno. Lungo l’arteria stradale sono stati programmati da parte del Consorzio per le Autostrade siciliane alcuni lavori sugli impianti elettrici e di manutenzione del verde.

In particolare sono previste modifiche alla viabilità nello svincolo di Taormina. Dalle ore 21:30 del 17 giugno 2019 alle ore 6 dell’indomani, saranno provvisoriamente chiuse al traffico la rampa di ingresso in autostrada per i veicoli diretti a Catania e la rampa d’uscita dall’autostrada per i veicoli provenienti da Messina. La limitazione si è resa necessaria per potere effettuare durante le ore notturne alcuni interventi sugli impianti elettrici dello svincolo nell’ambito della manutenzione degli impianti di illuminazione delle gallerie e degli svincoli, in corso d’opera, sulla intera Messina-Catania.

Inoltre è stato avviato il diserbo del bordo laterale della carreggiata della intera autostrada Messina-Catania, in entrambe le direzioni di marcia. “Per potere effettuare tali lavori che dovrebbero concludersi non oltre i primi 10 giorni del mese d’agosto – fa sapere l’ente gestore – sarà necessario parzializzare le corsie di emergenza e marcia. La manutenzione, da eseguire senza interrompere il traffico, sarà effettuata sia in orario diurno che notturno. In corrispondenza dei cantieri, limiti di velocità di 60 km/h e divieto di sorpasso.