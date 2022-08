L’ex sindaco di Messina, Giuseppe Buzzanca aderisce alla Lega. La notizia è stata data da Nino Minardo, segretario regionale Lega Sicilia – Prima l’Italia.

Deputato Ars ed ex sindaco di Messina

Buzzanca è stato deputato all’ARS, per due volte sindaco di Messina e presidente della Provincia di Messina. “Saluto con soddisfazione l’adesione di Giuseppe Buzzanca al progetto politico della Lega Sicilia – Prima l’Italia – dice Minard -. La scelta di Peppino è frutto della convinzione comune di riuscire davvero nei prossimi anni a imprimere una svolta positiva a tutta la Sicilia grazie all’impegno degli uomini e delle donne che conoscono e amano il proprio territorio e si spendono per esso”. “In ogni suo ruolo non ha lesinato impegno e ha dimostrato ottime capacità politiche e amministrative. Per questo la sua scelta gratifica e rinforza tutto il nostro partito e già da oggi siamo al lavoro, insieme, per i messinesi e per tutti i siciliani”.

Il sindaco che passa alla Lega nel Messinese

L’arrivo di Buzzanca alla Lega segue quello del primo cittadino di Antillo, Davide Paratore, che ha deciso di aderire al partito di Matteo Salvini. Paratore, che nei giorni scorsi ha incontrato lo stesso leader leghista e il segretario regionale Nino Minardo per sancire la sua adesione, saluta così Fratelli d’Italia e va ad accrescere il numero di amministratori locali che hanno aderito al Carroccio siciliano. Il suo addio al partito di Giorgia Meloni per l’adesione di diversi esponenti di Diventerà bellissima.

“Non è una scelta improvvisa”

“Non si tratta di una scelta improvvisa – spiega il primo cittadino di Antillo – ma è la naturale evoluzione di un rapporto con il collega sindaco di Furci Siculo Matteo Francilia che è anche il responsabile regionale enti locali della Lega, un partito che ha sempre dimostrato grande attenzione ai territori e ha saputo valorizzare gli amministratori locali”.

L’addio a Fratelli d’Italia dopo neanche due anni

Il primo cittadino di Antillo saluta così Fratelli d’Italia a cui aveva aderito nell’ottobre del 2020: “Ringrazio Giorgia Meloni, Salvo Pogliese e gli altri esponenti del partito siciliano per l’accoglienza e il pezzo di strada fatto insieme, ritengo però di non poter proseguire un’esperienza politica che è e sarà fortemente condizionata dall’arrivo in Fdi degli uomini di Diventerà Bellissima”.