Minaccia i tifosi con la cinghia dei pantaloni, Daspo per un giovane

27/12/2022

Daspo per un supporter che istigò con i suoi comportamenti minacciosi i tifosi avversari. Si tratta di un 28enne di Milazzo che ha avuto il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. La gara finita nell’occhio del ciclone era quella tra il Milazzo e il Modica. Il provvedimento emesso dal questore di Messina.

Ha “turbato l’ordine pubblico”

Il 28enne fece la sua pericolosa bravata lo scorso 30 novembre. Si disputava la gara di calcio tra l’Ss Milazzo e la polisportiva Modica calcio. Secondo quanto emerso dalle indagini il tifoso ha istigato alla violenza i tifosi “turbando l’ordine pubblico”, da qui la decisione del Daspo. Questo quanto contenuto nel provvedimento emesso dal questore. Al ragazzo sono stati vietati i luoghi interessati dalle partite, comprese strade, stazioni e persino esercizi pubblici.

Cosa ha fatto

Il ventottenne, durante la partita, si è arrampicato sulla ringhiera in metallo che separa la gradinata e il campo di gioco dello stadio “Marco Salmeri”. Quindi ha raggiunto il settore dedicato ai tifosi ospiti, oltrepassando un settore cuscinetto. Qui ha minacciato gli avversari, slacciandosi la cintura dei pantaloni e colpendo la recinzione di separazione degli spalti. Infine, ha scosso con forza uno dei cancelli d’ingresso cercando invano di aprirlo.

I Daspo ai tifosi Palermitani

Sono numerosi i Daspo che sono stati inflitti a tifosi pericolosi e violenti in Sicilia dalle varie questure. Appena qualche giorno fa il questore della provincia di Palermo ha disposto due Daspo nei confronti di altrettanti tifosi palermitani. I provvedimenti sono scattati dopo l’aggressione di un gruppo di supporter dei rosanero nei confronti di tifosi comaschi. Questi ultimi erano giunti al seguito della loro squadra, in occasione dell’incontro di calcio valido per il campionato di serie B e disputatosi allo stadio “Renzo Barbera” tra Palermo e Como. I due tifosi violenti si sarebbero resi responsabili di un’aggressione avvenuta nei confronti di due minivan con a bordo tifosi lariani.