è accaduto a lipari

Un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Lipari è stata emessa nei confronti di un uomo di 35 anni ritenuto responsabile di atti persecutori, violazione di domicilio, furto, lesioni e minacce gravi.

A eseguirla, su disposizione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e su richiesta della Procura, sono stati i carabinieri di Milazzo (Messina) dopo avere raccolto il racconto di un minorenne che, telefonando al 112 , ha riferito delle minacce subite dalla madre da parte dell’uomo col quale aveva avuto una relazione sentimentale.

All’uomo è stato imposto il divieto di avvicinarsi alla donna e al figlio minore. Ai carabinieri la donna ha poi confermato tutto, dicendo che non aveva mai denunciato il suo ex per paura di ritorsioni.

Un’altra triste storia di violenza contro una donna arriva, sempre oggi, da Caltanissetta.

La Squadra Mobile della città ha arrestato Giuseppe Scimonelli, nisseno 34enne, accusato di stalking e tentata estorsione con l’aggravante di aver commesso i fatti in presenza dei figli minori.

L’indagine è nata dalla denuncia presentata lo scorso mese di marzo dall’ex coniuge dell’arrestato che ha raccontato di aver subito violenze e minacce dall’indagato.

Già arrestato nel 2017 per il reato di atti persecutori nei confronti della donna, a febbraio le avrebbe chiesto una somma di denaro, reagendo con insulti e minacce al rifiuto della ex di dargli i soldi.

Spaventata, la donna è scappata via di casa con i figli rifugiandosi nell’abitazione di parenti. Da quel momento Scimonelli l’avrebbe perseguitata con decine di telefonate intimidatorie.

Proseguono intanto gli appelli continui delle forze dell’ordine proprio alle donne al fine di fronteggiare il fenomeno della violenza intrafamiliare. I casi di stalking e vessazioni subite dalle donne sono infatti ormai all’ordine del giorno. L’invito di polizia e carabinieri rimane sempre quello di denunciare i persecutori.

Tante le donne che denunciano spinte dai figli che le sostengono nel difficile percorso di uscita dalle violenze subite.