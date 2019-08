Le indagini condotte dai vigili urbani

Drammatico incidente nelle strade siciliane. Lo scontro tra un’auto e uno scooter in via Consolare Pompea, a Messina, e ancora una vittima sulle strade.

Poco dopo le 20 un’auto e uno scooter si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio una ragazza di 14 anni, Aurora De Domenico, che viaggiava come passeggero sul mezzo a due ruote condotto dal fratello di poco più grande. L’impatto è avvenuto tra una Peugeot 206 Station Wagon e una Honda Cp 125 R.

La giovane era stata ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione del Policlinico, e purtroppo è deceduta.

Aurora De Domenico viaggiava in sella a un Honda Sh 125 condotto dal fratello, Alberto, quando si è consumata la tragedia.

I due stavano rientrando da una festa di compleanno. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo a due ruote avrebbe fatto un’inversione di marcia scontrandosi con una Peugeot. A seguito dell’impatto, i due giovani sono sbalzati dalla sella finendo sull’asfalto. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno immediatamente soccorso la coppia di fratelli trasportandola all’ospedale.

La piccola Aurora De Domenico, però, sarebbe deceduta poco dopo l’arrivo al nosocomio per le gravi ferite riportate. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione dei medici. Il ragazzo, invece, è ricoverato al Policlinico ma non è in pericolo di vita. Lievemente ferito anche il conducente della macchina.

La notizia del decesso della 14enne ha fatto rapidamente il giro della città gettando nello sconforto amici e parenti. Aurora aveva benvoluta da tutti.

Aveva appena concluso il quinto ginnasio del liceo classico La Farina.