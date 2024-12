Squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate, da ieri mattina, 23 dicembre 2024, su tutto il territorio della provincia Messinese per interventi di soccorso connessi al forte vento e alle precipitazioni.

Gli interventi

La maggior parte delle oltre 100 richieste di intervento (alberi pericolanti, caduta alberi, salvataggio animali, tettoie pericolanti, soccorso a persone, canne fumarie pericolanti, pali illuminazione stradale pericolanti, muri pericolanti, ascensori bloccati, guaine di tetti pericolanti, intonaci pericolanti, sgombero dovuto a distesto statico, incidente stradale, cavi elettrici pericolanti, antenna pericolante, frana e caduta massi, recupero autovetture e veicoli, ponteggio pericolante, principio d’incendio, ecc.) portate a termine in maniera incessante, con tutte le risorse disponibili e grande professionalità, hanno interessato i comuni di Messina, Milazzo, Patti, Sant’Agata Militello, Villafranca Tirrena, Reitano, Naso, Capo d’Orlando, Rometta, Montagnareale, Gioiosa Marea, Lipari, Barcellona Pozzo di Gotto, Santa Lucia del Mela, Roccalumera, Furci Siculo, Venetico, dando anche supporto al Comando di Catania con l’autogru VF dove, a Motta Sant’Anastasia (CT), è avvenuto un incidente stradale.

Le previsioni mercoledì 25 dicembre

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di un graduale rasserenamento. Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in assorbimento dal pomeriggio con qualche schiarita.

Cieli nuvolosi in serata con deboli piogge. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 900 metri. Basso Tirreno da molto mosso a agitato; Canale agitato; Mare di Sicilia molto mosso.

