Rinuncia a contratto indeterminato per cederlo al collega padre di famiglia

Redazione di

07/01/2022

Un grande gesto di solidarietà, specialmente in tempi difficili caratterizzati dalla crisi e dalla pandemia. Una storia di rara bellezza, tutta siciliana. Accade a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dove una generosa e altruista Ausiliaria del Traffico ha rinunciato alla firma del contratto di lavoro a tempo indeterminato, per cedere questa opportunità ad un collega, padre di famiglia. La protagonista della storia La protagonista del fatto è Giose Caliri, una donna dal raro senso di altruismo. Col suo nobile gesto ha ottenuto l’apprezzamento, oltre che la grande stima e commozione da tutti i colleghi di lavoro. Una storia avvenuta a fine anno, che ha chiuso il 2021 in bellezza nel Comune di Barcellona. I commenti su Facebook A dare notizia del nobile gesto è il collega Pippo Squadrito attraverso il suo profilo social: “Un bellissimo gesto della collega Giose Caliri, rifiuta il contratto a tempo indeterminato a 30 ore per fare entrare il collega che era rimasto fuori. Spero con tutto il che l’amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto possa fare firmare al più presto il contratto alla nostra Super Giose”. Plauso del sindaco Tanti gli apprezzamenti su Facebook. Tra questi, anche quelli del sindaco del Comune, Pinuccio Calabrò, che ha voluto commentare il bellissimo gesto della dipendente di Palazzo Longano: “Onestamente mi è sempre stata simpatica, da oggi per me è un esempio… valori di altri tempi. Sarà nei miei pensieri”. E lei ha risposto lusingata: “è un gesto che ho voluto fare a un collega che merita… a me aspettare un paio di mesi non cambia la vita… sono contenta ed è giusto così… grazie ancora di cuore”. La decisione La decisione è arrivata dopo la comunicazione del Comune della rimodulazione dei contratti solo a tre dei quattro ausiliari del traffico presenti nel corpo di Polizia municipale, con un incremento del monte ore e dello stipendio. La speranza e l’augurio è che questo gesto venga al più presto ricompensato nel modo giusto.

