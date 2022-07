Era disperata per le continue insistenze dell’uomo

Voleva convincerla a tornare insieme, e per questo la molesta e la pedina con insistenza. Lo ha fatto persino in pubblica piazza, tanto che questo suo atteggiamento aggressivo è stato notato e segnalato ai carabinieri. Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere. E’ successo in provincia di Messina.

Le accuse

I carabinieri della compagnia di Taormina hanno arrestato, in flagranza di reato, un 40enne, con precedenti, per atti persecutori ai danni della ex moglie. Ad operare in particolare l’aliquota radiomobile della compagnia di Taormina su segnalazione della centrale operativa che a sua volta era stata allertata da un cittadino che aveva telefonato al 112 per segnalare una donna in lacrime all’interno di un’autovettura e con un uomo accanto che la importunava con insistenza. I militari sono immediatamente intervenuti in via lungomare di Sant’ Alessio Siculo per verificare cosa stessa accadendo.

L’uomo tenta di scappare

Effettivamente i carabinieri al loro arrivo hanno sorpreso un uomo mentre molestava con insistenza la donna che per paura si era rinchiusa all’interno della propria vettura. I militari dell’Arma, dopo aver rassicurato la vittima, hanno bloccato l’uomo che alla loro vista aveva cercato di dileguarsi. Appreso che si trattava dell’ex marito, e intuito che non si trattava di un episodio isolato, i Carabinieri hanno deciso di approfondire quanti era accaduto accompagnando la vittima e il suo ex alla locale stazione.

La confessione disperata

La donna, ascoltata dai carabinieri, ha confermato che non si trattava di un episodio isolato, dichiarando di aver subito nel tempo continui atti vessatori e di molestia da parte dell’ex coniuge, alcuni già denunciati in altre circostanze. In occasione di quest’ultimo episodio l’uomo, probabilmente per motivi di gelosia, aveva iniziato a pedinare la donna mentre era a bordo della propria autovettura per le vie di Santa Teresa di Riva. La vittima, nonostante i tentativi di far perdere le proprie tracce, in preda al panico aveva deciso allora di portarsi sul lungomare di Sant’Alessio Siculo, nella speranza che trattandosi di un luogo più frequentato l’uomo avrebbe desistito dal suo intento. Ed invece l’ex non ha desistito per nulla e con insistenza provava a farle cambiare idea sulla possibilità di tornare insieme.

La misura cautelare

La vittima però ha detto di aver voluto chiudere il rapporto per via dei comportamenti aggressivi del marito. Il pronto intervento dei Carabinieri ha permesso quindi di evitare che l’aggressione fosse portata a conseguenze ulteriori e di soccorrere la vittima che è risultata molto impaurita e scossa. Quanto denunciato dalla donna ha trovato conferma e riscontro negli accertamenti svolti dai carabinieri e per questo l’uomo è stato arrestato, in flagranza di reato, e rinchiuso in carcere. Dopo la convalida dell’arresto, il tribunale ha disposto la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa.