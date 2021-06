La precisazione

Lo precisa l’ufficio del commissario per l’emergenza Covid di Messina

“Seconda dose del vaccino, al momento, è prevista soltanto per i residenti”

La somministrazione per i turisti rimane una ipotesi

“La seconda dose del vaccino, al momento, è prevista soltanto per i residenti che hanno già ricevuto la prima”. Lo precisa l’ufficio del commissario per l’emergenza Covid di Messina, sul richiamo del vaccino ai turisti delle Eolie. La seconda dose di vaccino a chi è in vacanza nell’arcipelago al momento rimane solamente una ipotesi. Si era precedentemente parlato di seconda dose ai turisti tra l’11 ed il 21 giugno con precedenza ai residenti. Saranno somministrati tutti i vaccini, Pfizer, Moderna, ma anche di AstraZeneca

Aliscafi insufficienti

Gli aliscafi della Liberty Lines proprio per il Coronavirus, possono viaggiare solamente con la metà della capienza e sono centinaia i turisti che giornalmente non trovano posto per imbarcarsi da Milazzo.

Richiesto l’aumento della capienza

È stato richiesto all’assessore regionale dei trasporti Marco Falcone di far aumentare al ministero della Salute la capienza almeno al 70-80%, considerato che le corse estive scatteranno dal 20 giugno.

Proteste da Milazzo, Stromboli e Filicudi

Intanto, però, nei porti esplodono le proteste. A Milazzo a ogni corsa almeno 50 persone restano a terra. E in qualche caso i passeggeri devono anche attendere un paio di ore per la corsa successiva. Lamentele anche da Stromboli e Filicudi.

Verso la stagione turistica

L’isola è in condizioni di ricevere con serenità gli ospiti che arriveranno numerosi nel periodo estivo, ormai sicuri dal punto di vista della salute e attratti anche dallo spettacolo unico del vulcano che con il suo repertorio incandescente continua ad affascinare, proprio nei giorni scorsi con particolare suggestione. Ammonta, infatti, a circa il 98% le persone vaccinate tra Stromboli e Ginostra. Un eccezionale risultato ottenuto grazie al grande impegno profuso dal dott. Giandomenico Maneri, medico di medicina generale dell’isola e ai volontari della Croce Rossa che sono stati di grande supporto ed aiuto.