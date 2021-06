la msc seaside

Malta ha negato l’approdo di una nave da crociera salpata da Siracusa

Un passeggero è risultato positivo al Covid19

La notizia riportata dai media maltesi

Non potrà entrare a Malta la nave da crociera Msc Seaside per la positività di un passeggero, risultato positivo al Covid19 durante la navigazione, cominciata il primo giugno scorso da Siracusa. Una notizia riportata dai media maltesi, tra cui il sito del canale pubblico TVM.

Protocolli sanitari

Una portavoce del ministero della salute ha confermato che la nave avrebbe dovuto fare tappa a Malta, quando il passeggero si è ammalato e, seguendo i protocolli della compagnia di navigazione Msc ed approvati dalle autorità sanitarie, è stato sottoposto a bordo ad un test risultato positivo. Secondo i protocolli della compagnia, tutti i passeggeri devono sottoporsi a test o essere completamente vaccinati per poter essere ammessi all’imbarco. Secondo i dati del sito MarineTraffic, la nave (varata nel 2017 e lunga 323 metri) è arrivata nel porto di Siracusa attorno alle 3 di stamani.

Msc e Siracusa

Nelle settimane scorse, è stato annunciato dalla Msc che la sua ammiraglia, la Msc Seaside, farà scalo a Siracusa ogni martedì per tutta la stagione estiva. La città siciliana diventa così una delle tappe più ambite per le crociere nel Mediterraneo ma, oltre ai profitti d’immagine ci saranno quelli economici, per via delle ricadute sulla filiera turistica locale.