300 vaccini al giorno

Vaccini alle forze dell’ordine anche a Messina

Ora toccherà al personale scolastico

Operazione coordinate dall’Ufficio Commissariale per l’emergenza Covid-19

Anche nella provincia di Messina stamattina sono iniziate la vaccinazioni del personale docente e non docente delle scuole statali e delle forze dell’ordine. Le prime dosi sono state somministrate all’ex Ospedale Psichiatrico Mandalari di Messina. Le operazioni sono dirette dall’Ufficio Commissariale per l’emergenza Covid-19 di Messina, diretto dal Commissario Straordinario Maria Grazia Furnari.

Vaccinate le forze dell’ordine

“Già – dice la dottoressa Alfina Rossitto, responsabile dell’Unità Operativa Semplice Farmacia Territoriale Metropolitana dell’Asp e responsabile regionale della task force dei vaccini – abbiamo vaccinato le forze dell’ordine; Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto e adesso toccherà al personale scolastico”.

Prenotazioni aperte per gli insegnanti

Da ieri sono aperte al personale docente e non docente under 55 delle scuole statali siciliane le prenotazioni per richiedere il vaccino anti-Covid. Le procedure sono analoghe a quelle già in atto per la popolazione over 80: i cittadini dell’attuale target scolastico possono accedere, infatti, alla piattaforma della struttura commissariale nazionale, gestita da Poste Italiane, (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) o mediante il portale siciliacoronavirus.it. Possibile prenotare anche attraverso il call center dedicato e tramite il nuovo canale costituito dai portalettere di Poste Italiane. Nei prossimi giorni, una volta completato l’allineamento dei dati forniti dai ministeri, il servizio sarà esteso al restante personale dell’intero mondo scolastico (asili comunali, scuole regionali, enti Oif, scuole paritarie, etc) fino alla classe 1956 compresa.

A Messina più di 300 vaccini al giorno

“Qui da noi a Messina – continua la dottoressa Rossitto – possiamo fare anche 300 vaccini al giorno. Sin dall’inizio abbiamo lavorati a ritmi serrati, compresi sabato e domenica e festivi. Abbiamo adibito un’aula qui al Mandalari e poi ci sono due punti vaccinali alla Guardia Medica e poi in provincia nei sette ospedali dell’Azienda”.