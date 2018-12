Vento, grandine, neve e pioggia intensa stamani nei comuni della zona ionica del messinese a S.Teresa, Furci, Roccalumera, Nizza, S.Alessio, Forza d’Agrò. In particolare, a Furci e Roccalumera si sono verificati danni alle abitazioni, e le strade sono ancora coperte di neve, traffico in tilt. Il sindaco di Roccalumera Gaetano Argiroffi ha inviato degli operai per spalare la neve e ripristinare la circolazione.

GUARDA FOTO E VIDEO SU TEMPOSTRETTO

E’ stata chiuso al traffico e poi riaperto, con un senso unico alternato, un tratto della strada statale 114 Orientale Sicula, dal km 29,600 al 29,750, nel territorio comunale di Roccalumera (Messina) a causa di una forte grandinata. Sul posto per la viabilità personale dell’Anas.