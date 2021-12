La missione del consiglio di Pettineo a Roma

Una viabilità disastrata, tagli alla sanità, Comuni in difficoltà finanziarie ed eterno problema degli Asu. Questi sono stati i temi trattati da una delegazione del consiglio comunale di Pettineo, nel messinese, composta dal presidente Gianfranco Gentile e dalla consigliera Maria Grazia Russo, direttamente a Roma nella sede del ministero degli Affari regionali con il ministro Mariastella Gelmini. In occasione della visita i componenti del civico consesso pettinese hanno evidenziato alcune criticità che vivono i loro territori, con particolare riferimento ai problemi sui tagli alla spesa sanitaria, le condizioni della rete autostradale, la situazione di stallo dei lavoratori Asu siciliani e le difficoltà gestionali dei Comuni siciliani a causa delle esigue risorse messe a disposizione.

L’impegno per i piccoli Comuni

Il ministro, dopo essersi intrattenuta e affrontato alcune di tali tematiche, ha assicurato un rinnovato impegno del governo nazionale nei confronti dei piccoli Comuni, con particolare attenzione alle località ricadenti nelle zone disagiate. Al termine della riunione, Gianfranco Gentile e Maria Grazia Russo hanno donato alla rappresentante di governo il libro della storia di Pettineo: “Con l’auspicio – hanno dichiarato – che presto possa tornare in Sicilia e visitare la piccola comunità nebroidea”.

La visita al ministero della Cultura

Il giorno seguente invece, il presidente Gentile e la consigliera Russo sono stati ospiti presso il ministero della Cultura dell’avvocato Roberto Meomartini, funzionario amministrativo della direzione generale organizzazione. In questa occasione hanno visitato i locali ministeriali – compresa l’imponente biblioteca – e donato il libro della storia di Pettineo, che già da qualche giorno sarà consultabile da parte di coloro che accedono al settore bibliotecario del ministero. “Siamo orgogliosi ed emozionati perché il libro di Pettineo è adesso al ministero – dichiarano Gentile e Russo – insieme ad altri testi antichi, storicamente rinomati e importanti. Siamo fiduciosi per la piena disponibilità dimostrata dal funzionario ministeriale Meomartini. Per noi questo è dar lustro e importanza a Pettineo ed ai Pettinesi”.