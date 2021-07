Ieri alle Eolie, domani a Comiso

Fine settimana intenso per il presidente della Regione Nello Musumeci, impegnato in un tour di visite istituzionali ufficiali che lo porteranno tra le isole del messinese e il territorio ragusano.

Ieri l’arrivo alle isole Eolie

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, è arrivato nel pomeriggio di ieri a Lipari per la visita ufficiale che lo terrà impegnato fino a oggi. Il governatore è stato accolto dal sindaco eoliano Marco Giorgianni, con il quale, insieme al dirigente generale del dipartimento regionale dell’Energia, Antonio Martini, ha effettuato un sopralluogo alla Cava di pomice, in località Porticello. Ieri sera ha poi presenziato all’evento organizzato dal Centro studi e ricerche di storia e problemi eoliani, in occasione dei quarant’anni dalla sua istituzione. Questa mattina alle ore 10 il presidente della Regione riparte recandosi al palazzo municipale dove, nell’aula consiliare, incontrerà i consiglieri, assieme al sindaco e al presidente del consiglio comunale, Giacomo Biviano. A seguire, presiederà un tavolo tecnico operativo sul “Museo della Pomice” e sul “Parco geominerario” da realizzare sull’isola, dopo la decisione adottata in tal senso nelle scorse settimane dal governo regionale. Nel pomeriggio, prima di fare rientro in sede, il governatore visiterà, nella zona del porto, l’associazione Guardia costiera ausiliaria.

Musumeci domenica in visita ufficiale a Comiso

Visita ufficiale domani, domenica 18 luglio, del governatore a Comiso. Giungerà nel comune ragusano alle 17.30 per incontrare, al palazzo municipale, i consiglieri comunali, insieme al sindaco Maria Rita Schembari e al presidente del consiglio Salvatore Romano. Al termine, accompagnato dal primo cittadino, si recherà nella basilica Maria Santissima Annunziata per la cerimonia di consegna della cupola, restaurata, dopo venti anni, grazie a un finanziamento della Regione. Previsti gli interventi del parroco Girolamo Alessi, del soprintendente dei Beni culturali ibleo Antonino De Marco e del vescovo di Ragusa Giuseppe La Placa.