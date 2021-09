Le parole del direttore del reparto di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova

“C’è tanta incoerenza in quello che dice Salvini. Perché non vuole il Green Pass e vuole il 100% (delle aperture, n.d.r.). Allora non è che si può avere tutto. Io dico 100%, non con Green Pass, con vaccino”. Così Matteo Bassetti, direttore del reparto delle Malattie infettive dell’ospedale San Matteo di Genova, ad Agorà su Rai Tre, in merito alle dichiarazioni del leader della Lega che ha chiesto aperture senza limiti.

Agli stadi, “con le mascherine credo si possa tranquillamente arrivare oltre 80%, e non ci si è arrivati perché c’è un problema di afflusso e deflusso delle persone”, ha precisato. Il problema, però, ha aggiunto l’esperto, “è anche un altro, ovvero che chi gestisce gli stadi non ha capito come stanno le cose. Ho visto visto aprire stadi al 50% ma con gli spettatori tutti infilati in una zona, invece vanno distribuiti equamente in tutto lo spazio. Se li metti tutti in tribuna, tutti nei distinti o in una curva non stai facendo distanziamento”.

Il messaggio diverso “potrebbe esser quello che viene dagli Stati Uniti: si può aprire al 100% della capienza, anche al chiuso, ma solo per vaccinati, quindi non più un green pass che preveda anche il tampone, ma esclusivamente per vaccinati”, ha concluso Bassetti.