Il commento del virologo Fabrizio Pregliasco

Il virologo Fabrizio Pregliasco, a Fanpage.it, ha commentato i dati dell’ultimo monitoraggio ISS – Ministero della Salute che evidenziano un calo dei contagi di Covid-19 e delle ospedalizzazioni.

“Ci sono sempre più segnali che ci indicano che la situazione sta decisamente migliorando. Possiamo considerare che finito febbraio ci troveremo con una primavera/estate simile a quella dello scorso anno ma con un numero di italiani immunizzati molto importante, che permetterà a sua volta di prepararci al prossimo inverno”, ha spiegato l’esperto.

E ancora: “Credo che possiamo considerare che finito febbraio ci troveremo con una primavera/estate simile a quella dello scorso anno, con la speranza che, se non ci saranno varianti nuove e strane, dovremmo avere una situazione che porterà un gran numero di italiani a essere immuni, vuoi perché vaccinati o perché guariti dalla malattia o perché vaccinati e guariti.”.

Pregliasco ha, poi, spiegato che ci sono tre tipi di Omicron: “La sottovariante 2 sembra essere addirittura più contagiosa di Omicron 1 però non più cattiva. Per ora la possiamo considerare una variazione sul tema, poi ovviamente ci serviranno ulteriori dati per conoscerla meglio”.

Il virologo ha, infine, affermato: “Direi che già la soluzione di rendere illimitata la durata del Green pass ci suggerisce che sono importanti queste tre dosi per la totalità della popolazione. Poi credo che ci sarà comunque una campagna vaccinale uguale a quella dell’influenza, quindi annuale e con vaccini aggiornati a ridosso della stagione invernale, che è a rischio, e che potrebbe avvenire insieme alla stessa vaccinazione antinfluenzale e per la stessa tipologia di persone, quindi anziani, immunodepressi e fragili”.