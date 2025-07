Le previsioni de IlMeteo.it

Un profondo ciclone, battezzato Circe, si avvicina dal Nord Europa e stravolge le condizioni atmosferiche in Italia, ponendo fine alla recente ondata di caldo africano. Dal 25 al 27 luglio, il weekend porterà temporali, grandinate e forti venti, con un drastico calo delle temperature, soprattutto al Centro-Nord.

Mattia Gussoni, meteorologo de ilmeteo.it, avverte: “Un serio rischio di eventi meteo estremi, come grandinate e nubifragi, accompagna questa fase di maltempo”. Il contrasto tra l’aria fresca in arrivo e l’atmosfera calda e umida presente favorirà fenomeni intensi.

Caldo record e instabilità in arrivo

Negli ultimi giorni, l’Italia ha affrontato temperature eccezionali, con picchi oltre i 44°C in Sicilia. Questo caldo estremo ha reso l’atmosfera un serbatoio di vapore acqueo, creando le condizioni ideali per temporali violenti. “Un’atmosfera calda e umida rappresenta il carburante perfetto per innescare fenomeni temporaleschi particolarmente intensi”, spiega Gussoni. Venerdì 25 luglio, il ciclone Circe irrompe nel Mediterraneo, portando piogge e temporali al Nord, con qualche rovescio in Toscana, mentre il Sud resta sotto l’influenza del caldo intenso, con temperature tra 42 e 44°C.

Sabato di temporali e grandinate

Sabato 26 luglio, l’instabilità si intensifica. Il Centro-Nord vedrà temporali diffusi, alternati a pause soleggiate. Le regioni più colpite includono Alpi, Prealpi e le pianure del Nord-Est, con rischio di grandinate locali. Acquazzoni interesseranno anche Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche e Abruzzo, sebbene più isolati. Al Sud, il sole e il caldo persisteranno, mantenendo temperature elevate. La dinamica atmosferica, alimentata dallo scontro tra masse d’aria contrastanti, rende probabili fenomeni estremi in diverse aree.

Domenica: venti forti e crollo termico

Domenica 27 luglio, il ciclone Circe si allontana dall’Italia, ma lascia strascichi significativi. Temporali si concentreranno sulle Alpi, mentre il sole prevarrà altrove al Nord e al Centro, con qualche rovescio nelle zone interne. Al Sud, il bel tempo dominerà. Forti venti di Maestrale, con raffiche oltre i 60 km/h, soffieranno su Sardegna e sul medio-basso Tirreno. Le temperature caleranno drasticamente, fino a 10-15°C in meno al Sud e in Sicilia rispetto ai valori attuali, portandosi sotto la media stagionale in molte regioni.

Previsioni dettagliate per il weekend

Venerdì 25 luglio: Al Nord, piogge e temporali locali si alternano a schiarite. Al Centro, il sole prevale, ma qualche rovescio colpisce la Toscana. Al Sud, il caldo estremo persiste con temperature tra 42 e 44°C.

Sabato 26 luglio: Al Nord, temporali diffusi con schiarite. Al Centro, temporali su Marche e Appennini, alternati a momenti soleggiati. Al Sud, sole e caldo intenso.

Domenica 27 luglio: Al Nord, temporali sulle Alpi, sole altrove. Al Centro, sole con rovesci isolati nelle zone interne. Al Sud, bel tempo.

Tendenze future: nuova ondata di maltempo

Nei giorni successivi, un nuovo ciclone potrebbe portare un’intensa ondata di maltempo, con temporali e grandinate a partire dal Centro-Nord. Forti venti di burrasca colpiranno le coste, mantenendo alta l’attenzione per eventi meteo estremi. Gli esperti monitorano l’evoluzione per valutare l’impatto sulle regioni italiane.