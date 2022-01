Le parole dell'infettivologo genovese

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, ospite di Buongiorno Benessere su Raiuno, ha affermato: “Credo che siamo veramente molto, molto vicini al picco”.

“Potrebbe essere raggiunto nei prossimi giorni, o addirittura in alcune situazioni potrebbe già essere stato raggiunto”, ha aggiunto l’esperto che ha sottolineato come il fatto di avere già “8 casi” di infezione da Sars-CoV-2 “su 10 legati alla variante Omicron” potrebbe essere “una buona notizia, o almeno così è stata in molti altri Paesi. Io credo che ragionevolmente nelle prossime 2 settimane non avremo altro che infezione da Omicron”.

Per Bassetti, al momento, “abbiamo due curve che vanno di pari passo: la curva dei contagi che è cresciuta nelle ultime settimane in maniera esponenziale, molto ripida, e la curva delle ospedalizzazioni che fortunatamente cresce in maniera lineare, molto meno velocemente rispetto ai contatti”.

Quando, tra una quindicina di giorni, “sarà completamente soppiantata la variante Delta, vedremo quali saranno gli effetti dal punto di vista clinico che è quello che ci interessa di più”, ha aggiunto l’infettivologo.

Bassetti ha poi rassicurato: “Credo che nel momento in cui finirà questa ondata, la prossima primavera, noi avremo ragionevolmente il 95% e forse più degli italiani che avranno una sorta di immunità, cioè saranno protetti chi dal vaccino chi dalla malattia” superata. E se “saremo tutti più protetti dalle forme più gravi, quelle che ci portano al ricovero in ospedale, mi pare evidente che avremo una forma di influenza, magari ‘rinforzata’”.