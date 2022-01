I risultati di uno studio israeliano

La quarta dose del vaccino anti Covid-19 è meno efficace sulla variante Omicron e fornisce soltanto una difesa limitata. Lo ha rilevato uno studio preliminare condotto in Israele e citato sul Daily Mail.

Lo Sheba Medical Center ha cominciato a somministrare un quarto vaccino a più di 270 medici il mese scorso durante un programma di sperimentazione. Gli esperti hanno studiato la difesa della dose di richiamo di Pfizer in 154 medici dopo due settimane e del booster di Moderna negli altri 120 – che in precedenza erano stati vaccinati tre volte con il vaccino di Pfizer – dopo una settimana.

Lo studio clinico ha rilevato che entrambi i gruppi hanno mostrato aumenti degli anticorpi “leggermente superiori” rispetto al terzo vaccino, somministrato l’anno scorso. Tuttavia, l’aumento degli anticorpi non ha impedito la diffusione di Omicron.

“Nonostante l’aumento dei livelli degli anticorpi, il quarto vaccino offre solo una difesa parziale contro il virus”, ha affermato il dott. Gili Regev-Yochay, direttore dell’unità per le malattie infettive dell’ospedale. “I vaccini, più efficaci contro le varianti precedenti, offrono una protezione inferiore rispetto a Omicron”. E ha aggiunto: “Il vaccino, che è stato molto efficace contro i ceppi precedenti, è meno efficace contro il ceppo Omicron“. “Assistiamo a un aumento degli anticorpi, maggiore rispetto alla terza dose. Tuttavia, stiamo riscontrando molti contagiati da Omicron che hanno ricevuto la quarta dose. Certo, un po’ meno che nel gruppo di controllo ma comunque tanti contagi”, ha proseguito l’esperto. “La conclusione è che il vaccino è eccellente contro le varianti Alfa e Delta ma per Omicron non è abbastanza buono”.

Questi risultati preliminari hanno sollevato interrogativi sulla decisione di Israele di puntare a una seconda dose di richiamo – la quarta in assoluto – per la sua popolazione di oltre 60 anni. Il governo ha comunicato che oltre 500mila persone hanno ricevuto il secondo richiamo nelle ultime settimane.

Il dottor Nahman Ash, direttore del ministero della Salute israeliano, ha affermato che dai dati della ricerca non consegue che il quarto tentativo di vaccino sia un error: “Ripristina il livello degli anticorpi a quello che era all’inizio del terzo richiamo. Questo ha una grande importanza, soprattutto tra la popolazione più anziana”.

Il dott. Ash, però, ha detto che i risultati della ricerca saranno presi in considerazione.